Za posao tražili do 15.000 KM: Trojici optuženih u predmetu “Elektroprenos” ukupno pet godina zatvora

Trojica optuženih za krivično djelo trgovina uticajem u predmetu “Elektroprenos BiH” osuđeni su danas u Okružnom sudu Banjaluka na ukupno pet godina zatvora.

Izvor: mondo.ba

Bivši izvršni direktor za kadrovske poslove i član Uprave “Elektroprenosa BiH” Vinko Đuragić (67), zaposlenik Gradske uprave Banjaluka Želimir Rokvić (51) i nekadašnji elektromonter u “Elektroprenosu” Dalibor Simić (42) osuđeni su na jednake kazne od po godinu dana i osam mjeseci zatvora.

Teretili su se da su od Saše R. iz Doboja zahtijevali 15.000 KM kako bi mu omogućili da se zaposli kao monter u “Elektroprenosu BiH”, jedinoj zajedničkoj kompaniji u BiH, čiji su osnivači entiteti. Izricanje presude uslijedilo je nakon što su sva trojica na prethodnom glavnom pretresu priznali krivicu i tako se odrekli prava na suđenje.

Prethodno su dva puta sklapali sporazum sa tužilaštvom koje je sudija Blagoje Dragosavljević oba puta odbacio.

Nakon današnjeg izricanja presude, sudija Dragosavljević je kratko obrazložio razloge izrečene sankcije.

“Krivično djelo su počinili u saizvršilaštvu i svaki je dao jednak doprinos. Od olakšavajućih okolnosti uzeta je u obzir neosuđivanost, priznanje i kajanje, te lične i porodične prilike svakog. Otežavajuće okolnosti su pobude iz kojih su počinili krivično djelo, njegova priroda i težina. Od kandidata na javnom konkursu su tražili značajne novčane iznose. Za ovo krivično djelo postoji opšta percepcija u društvu da predstavlja raširenu pojavu”, kazao je Dragosavljević.

Naveo je da se izrečenim kaznama nastoji uticati na optužene da ne ponove krivična djela, na druge da bi se spriječili da ih čine, kao i da se ostvari jasna društvena osuda.

U optužnici se navodilo da se, krajem oktobra 2020. godine, a nakon konkursa za zasnivanje radnog odnosa za više radnika u “Elektroprenos BiH”, Đuragić sastao sa Rokvićem preko kojeg je za sebe zahtijevao nagradu kako bi posredovao u zapošljavanju kandidata. Predao mu je spisak sa podacima kandidata, zahtijevajući za sebe 10.000 KM za kandidate sa visokom stručnom spremom i 8.000 KM za one sa srednjom stručnom spremom.

Rokvićev zadatak je bio da kontaktira kandidate i pronađe one koji su voljni da plate navedeni iznos, a on je potom spisak predao Simiću, kako bi ostvario kontakt s kandidatima i od njih zahtijevao od 13.000 do 15.000 KM za radno mjesto.

Dodaje se da su iznos uvećali za njima pripadajući dio. Nabavili su i mobilne telefone, pa je Simić pozvao kandidata Sašu R. i predstavio se kao Željko ispred komisije i zahtijevao 15.000 KM kako bi posredovao u njegovom zapošljavanju.

Saša R. je sve prijavio policiji, a trojica optuženih su uhapšeni u akciji “Napon” u februaru 2021. godine. Istraga kojom je rukovodilo tužilaštvo potom je trajala skoro dvije godine, jer je optužnica podignuta tek u decembru 2022. godine.

(Mondo)