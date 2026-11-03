logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Neuko go***, pokaži poštovanje kad postavljaš pitanje!" Skandal pred kamerama: Trener brutalno izvrijeđao novinara

"Neuko go***, pokaži poštovanje kad postavljaš pitanje!" Skandal pred kamerama: Trener brutalno izvrijeđao novinara

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Snimak konferencije brzo je privukao pažnju.

Trener izvrijeđao novinara Izvor: Screenshot

Fudbalski svijet bruji o skandalu koji je režirao španski trener Havijer Rabanal!

Strateg peruanskog kluba Kusko FK izgubio je živce nakon poraza od Sport Bojsa (0:1), pa je na konferenciji za medije ušao u žestok verbalni obračun sa jednim od prisutnih novinara.

Umjesto da odgovori na postavljeno pitanje, Rabanal je odlučio da se obračuna sa novinarom, osporavajući njegovo poznavanje fudbala. Ono što je uslijedilo pretvorilo je običnu konferenciju za medije u pravi šou!

"Neki gledaju fudbal otvorenih očiju. To je moj posao. Vi gledate fudbal zatvorenih očiju. Pokažite poštovanje kada postavljate pitanja", odbrusio je Rabanal, a onda nastavio da provocira predstavnika medija.

Špancu je posebno zasmetalo to što novinara, kako tvrdi, nikada nije vidio na treninzima ekipe, iako su vrata trening-centra u Oropesi otvorena za predstavnike medija.

"Dođite u Oropesu! Vrata su vam otvorena, ali vas tamo nisam vidio nijednom! Nijednom! Niste pogledali čak ni jedan jedini trening mog tima", poručio je trener.

Međutim, tu se drama nije završila. Rabanal je nastavio da podiže tenziju i direktno proziva novinara.

"Nikada niste bili tamo, niste vidjeli nijedan moj trening! Govorite o nečemu o čemu nemate pojma. Nemojte da me omalovažavate! Dođite u Oropesu i pogledajte treninge. I nemojte da podižete ton na mene!"

Nije se tu zaustavio nervozni Španac...

U najnapetijem trenutku konferencije Rabanal je ustao od stola i krenuo da napusti prostoriju. Ipak, prije nego što je otišao, izgovorio je brutalnu uvredu koja je ostala zabilježena na mikrofonima: "Neuko go*no!"

Novinar mu, naravno, nije ostao dužan, pa mu je uzvratio na uvredu, čime je ovaj nesvakidašnji obračun dobio još dramatičniji epilog.

Snimak konferencije brzo je privukao pažnju, a Rabanalov ispad mogao bi još dugo da se prepričava u fudbalskim krugovima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

treneri novinari Peru

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC