Fondacija Kaća nagradila najbolje novinarske radove o donorstvu: Druga nagrada pripala novinarki Monda

Fondacija "Kaća" nagradila je najbolje novinarske radove pristigle na konkurs raspisan početkom septembra, a među dobitnicima je i novinarka portala Mondo.ba Dragana Božić, koja je osvojila drugu nagradu.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Prvu nagradu osvojila je Jelena Stojišić, novinarka Newsmax Balkans, za televizijski prilog "Donorstvo i transplantacija znače novi život".

Drugo mjesto pripalo je Dragani Božić za tekst "Spasio mi je život, a i ne poznaje me: Danijela Majstorović o borbi s teškom bolešću i snazi donorstva", objavljen na portalu Mondo.ba.

Treću nagradu osvojio je Nikola Simić, novinar BL portala, za tekst "Milioni odlaze na dijalizu, transplantacija nudi izlaz: Može li Republika Srpska napraviti zaokret".

Iz Fondacije Kaća zahvalili su svim učesnicima konkursa koji su svojim radovima doprinijeli podizanju svijesti o značaju donorstva.

Istakli su da su novinarski tekstovi i televizijski prilozi pomogli da ova važna tema stigne do šire javnosti i podstakne zajednicu na razmišljanje o donorstvu.

Nagrađeni radovi dostupni su na portalima i kanalima njihovih autora.

Čestitke kolegama!