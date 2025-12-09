Nagrada za đelato od kozijeg mlijeka: Naš tekst o farmi Nana Kaas nagrađen na konkursu Saveza opština i gradova RS

Savez opština i gradova Republike Srpske proglasio najbolje medijske priloge u okviru Konkursa "Život je u lokalnoj zajednici".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Savez opština i gradova Republike Srpske dodijelio je nagrade autorima najboljih medijskih priloga u trećoj godini Konkursa pod nazivom "Život je u lokalnoj zajednici". Ovaj konkurs prepoznaje novinare i medijske radnike koji svojim radom ističu značaj života, razvoja i svakodnevnih izazova lokalnih zajednica širom Republike Srpske.

Na osnovu pristiglih radova i odluke stručnog žirija, prvo mjesto osvojila je naša Nikolina Damjanić, novinarka Mondo.ba portala, sa ukupno 15 bodova.

Nagrađena je njena priča pod naslovom "Lokalno i drugačije: Porodica iz Jelićke nadomak Banjaluke pravi najneobičniji đelato u BiH"

Drugo mjesto pripalo je Njegoslavi Durić sa BN TV, koja je osvojila 14 bodova, dok je treću nagradu ponio Miloš Vasiljević iz Hercegovina Timesa, sa osvojenih 12 bodova.

Žiri je ove godine odlučio da nagradi i dva rada koja su zauzela četvrto mjesto. Marijana Simanić iz Višegradskih vijesti i Ivana Savić iz Semberskih novina osvojile su po 11 bodova, a biće nagrađene poklon-bonom.

Iz Saveza opština i gradova poručuju da će i dalje podržavati novinare koji promovišu lokalne zajednice i doprinose vidljivosti njihovog razvoja, inicijativa i potreba.