Po njima je Kozara dobila ime: Fotograf na Zečjem kamenu nije sreo zečeve... (FOTO)

Fotograf iz Čelinca Vladimir Tadić imao je priliku da u Nacionalnom parku "Kozara" vidi i uslika nešto što se rijetko sreće na Kozari, a to su koze, po kojima je ova planina i dobila ime.

Tadić je rekao da je ovaj nacionalni park posjetio iz potpuno drugog razloga, kako bi sa rukovodiocima ovog parka razgovarao o potencijalnim projektima, koji bi se tu mogli realizovati.

"Iskoristio sam priliku da posjetim Zečiji kamen, jedan od najljepših vidikovaca u parku, gdje me je dočekao predivan prizor. Dok sam uživao u pogledu, čuo sam korake uzbrdo i pomislio da dolaze ljudi, no, na moje iznenađenje, bile su to koze", kaže Tadić.

Koze su se, kaže obradovale njemu, isto koliko i on njima, jer im nije smetalo da ih fotografiše.

"Umjesto zeca na Zečijem kamenu, susreo sam koze, što me navelo na razmišljanje zašto se Kozara zapravo tako zove. Koze su mi dale odgovor. Jedan od pratilaca mi je rekao da su došle sa Kozaračkog kamena i Jarčevice, još dva toponima etimološki povezana s korijenom riječi `koza`", objašnjava Tadić.

On je napomenuo i da većina ljudi, kada se spomene Kozara, odmah pomisli na narodnooslobodilačku borbu i impozantni spomenik na Mrakovici.

"Međutim, koze, koje su takođe simbol ovog područja, mnogo su rjeđe u fokusu i prikazu. Zato mi je posebno zadovoljstvo što sam imao priliku zabilježiti ih, i to na jednom od najljepših vidikovaca u Nacionalnom parku", rekao je Tadić.

