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Portal MONDO nagrađen na konkursu "Stop švercu"

Portal MONDO nagrađen na konkursu "Stop švercu"

Autor Haris Krhalić
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Naša novinarka Vesna Kerkez osvojila je drugu nagradu u okviru kampanje "Stop švercu", koju organizuju UIO BiH i Udruženje ekonomista RS SWOT.

mondo.ba nagrađen na konkursu stop švercu Izvor: swot.ba

Dodjelom nagrada završava se sedma po redu kampanja "Stop švercu", koju zajednički organizuju Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH i Udruženje ekonomista RS SWOT.

Na ovogodišnji konkurs pristiglo je ukupno 13 radova, a organizatori ističu da su svi bili izuzetnog kvaliteta, zbog čega je odlučeno da bude povećan nagradni fond i uvedena dodatna kategorija nagrađenih.

Prvu nagradu i novčani iznos od 1.000 KM osvojila je Marijana Miljić Bjelovuk iz "Glasa Srpske", čiji je rad, prema ocjeni žirija, na analitičan način ukazao na značaj suzbijanja crnog tržišta cigareta i doprinio podizanju svijesti javnosti o ovom problemu.

Drugu nagradu u iznosu od 500 KM, pored Vesne Kerkez iz Monda, dobili su i Jelena Stojišić iz Newsmax Balkans, Faruk Burnazović iz Radio Sarajeva i Goran Mrkić iz portala BiznisInfo.

Treće nagrade u iznosu od po 200 KM pripale su Arminu Redžiću (BHT), Draganu Sladojeviću (Nezavisne novine), Valeriji Ilić (ATV), Ivani Raonić (Bloomberg Adria), Lejli Džin (Euronews BiH), Mariji Gajić (TV K3), Rajnatu Majstoroviću (RTRS) i Dini Bezdrobu (Klix).

"Sve medijske objave su svojim kvalitetom i objektivnošću značajno doprinijele kampanji, pružajući detaljne informacije i analize o uticaju šverca cigareta na ekonomiju i društvo", saopštili su organizatori.

Nagrade će dobitnicima biti uručene na Jahorini u okviru dvodnevne edukacije za predstavnike medija, koja će biti održana 24. i 25. juna 2026. godine.

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Hvala što ste poslali vijest.

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