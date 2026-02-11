SIPA u akciji "Lan": Uhapšeno 15 osoba, zaplijenjeno oko 10 tona duvana

Policijski službenici SIPA uhapsili su 15 osoba i zaplijenili velike količine duvana, cigareta, oružja i opreme za ilegalnu proizvodnju u akciji „Lan“, kojom je Budžet BiH oštećen za oko 2,7 miliona konvertibilnih maraka.

Izvor: SIPA

Akcija je realizovana danas, 11. februara 2026. godine, u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Pretresi stambenih i pomoćnih objekata, kao i pokretnih stvari izvršeni su na 19 lokacija na području Šamca, Donjeg Žabara, Gradačca, Banjaluke, Čelinca, Laktaša i Pala.

Uhapšene osobe sumnjiče se da su počinile krivična djela „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ i „Nedozvoljen promet akciznih proizvoda“, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, biće predate u dalju nadležnost Tužilaštva BiH.

Tokom pretresa policija je privremeno oduzela oko 10 tona osušenog duvana u listu, 1.840 kilograma sitno rezanog duhana, 3.955 paklica cigareta i 90.500 ručno motanih cigareta.

Takođe su zaplijenjene četiri mašine za rezanje duvana, osam mašina za punjenje cigareta, osam mašina za ručno motanje, dvije precizne vage, dva kompresora, veća količina praznih filtera za cigarete, kao i oružje i municija.

Među zaplijenjenim predmetima nalaze se i automatska puška, okvir za automatsku pušku, 120 metaka, tri ručne bombe, te tri paketića praškaste materije koja asocira na opojnu drogu „speed“, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.