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Predviđanja ujedinila stručnjake: Čelnici najvećih IT kompanija traže usporavanje razvoja vještačke inteligencije

Predviđanja ujedinila stručnjake: Čelnici najvećih IT kompanija traže usporavanje razvoja vještačke inteligencije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Bivši službenik američkog tehnološkog giganta "Gugl" Bilal Čogtaj posljednji je u nizu naučnika iz oblasti razvoja vještačke inteligencije koji upozoravaju da bi ta tehnologija mogla "pobiti sve ljude", te da je moguće da ponestaje vremena da se izbjegne sličan ishod.

Čelnici najvećih IT kompanija traže usporavanje razvoja vještačke inteligencije Izvor: Shutterrstock

"Nedavno sam podnio ostavku u `Guglovoj` kompaniji `Dip majnd`, gdje sam radio na istraživanju bezbjednosnih i mjera usklađivanja vještačke opšte inteligencije.

Vjerujem da vještačka inteligencija ima potencijal da nas sve pobije i da nam možda ponestaje vremena da izbjegnemo taj ishod", naveo je Čogtaj na društvenoj mreži "Iks".

Prema njegovim riječima, moguće je bezbjedno upravljati vještačkom inteligencijom, ali da je zato neophodna koordinacija kako bi se "izbjegla manijakalna trka između kompanija koje se bave razvojem te tehnologije".

Rojters podsjeća da je Čogtaj tokom rada u "Guglu" bio i koautor nekoliko istraživanja, a kompaniju je napustio u julu ove godine.

Istraživač kompanije "Antropik" DŽejkob Kokson izjavio je prošle sedmice da je podnio ostavku, dijelom zbog toga što "ljudi koji rade na vještačkoj inteligenciji vjeruju da bi do kraja decenije mogla da nas pobije".

Drugi istraživač iz "Antropika" Evan Habinger odgovorio je na Koksonove komentare, navodeći da je on u pravu i izrazio je nadu da je šansa veća od deset odsto da bi vještačka inteligencija mogla da pobije sve ljude u narednoj deceniji.

Direktor "Antropika" Dario Amodej je tokom vikenda zatražio da se malo uspori sa razvojem vještačke intelčigencije, što je naišlo na odobravanje Ilona Maska i direktora kompanije "Open Ej-Aj" Sema Altmana.

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Tagovi

vještačka inteligencija AI čovječanstvo

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