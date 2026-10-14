Zaboravite običnu kadu i tuš kabinu, ovo sada ugrađuju u kupatila: Praktično, a posebno se sviđa starijima

Obična kada i tuš kabina su godinama izbor za kupatilo, ali postoji novo moderno rješenje koje se posebno dopada starijima.

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Kada više nije jedino rješenje za udobno kupanje, a klasična tuš kabina nije uvijek najpraktičniji izbor. Sve više pažnje privlače kade sa sjedištem, koje spajaju prednosti oba rješenja i posebno su pogodne za mala kupatila, starije osobe i sve one kojima je važna sigurnost prilikom kupanja.

Ove kade omogućavaju da se okupate u sjedećem položaju, bez potrebe za dugim stajanjem ili ležanjem u vodi. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, mogu biti dobar izbor i za kupatila u kojima nema dovoljno mjesta za standardnu kadu.

Zašto su kade sa sjedištem sve popularnije?

Jedna od njihovih najvećih prednosti jeste ušteda prostora. Kade sa sjedištem često su manje od klasičnih modela, pa se lakše uklapaju u mala i nezgodno oblikovana kupatila, naročito u stanovima.

Ipak, njihova popularnost ne zasniva se samo na dimenzijama. Ugrađeno, ergonomski oblikovano sjedište omogućava udobniji položaj tokom kupanja i smanjuje potrebu za dugim stajanjem ili neprijatnim saginjanjem. Zbog toga su posebno praktične za starije osobe, ljude sa smanjenom pokretljivošću, ali i roditelje koji kupaju malu djecu.

Pojedini modeli imaju i vrata koja se čvrsto zatvaraju, kao i niži prag za ulazak. Tako korisnik ne mora da podiže nogu preko visoke ivice kade, čime se olakšava pristup i smanjuje rizik od gubitka ravnoteže.

Ovakvo rješenje može biti korisno i domaćinstvima koja žele da kupatilo prilagode svojim potrebama za naredne godine, bez odricanja od udobnosti.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda kada za sjedenje!

Koje su prednosti kada sa dijelom za sjedenje?

Kade sa sjedištem imaju nekoliko važnih prednosti zbog kojih ih sve više ljudi uzima u obzir prilikom renoviranja kupatila.

Štede prostor – kompaktni modeli mogu se uklopiti u mala kupatila u kojima nema mjesta za standardnu kadu dužine 160 ili 170 centimetara.

Olakšavaju ulazak i izlazak – modeli sa vratima i niskim pragom posebno su praktični za starije osobe i ljude koji imaju poteškoće sa kretanjem.

Omogućavaju udobnije kupanje – ugrađeno sjedište pruža oslonac i omogućava da se kupate bez dugog stajanja.

Mogu da smanje potrošnju vode – zbog manje zapremine, pojedini modeli zahtijevaju manje vode za punjenje nego klasične kade.

Mogu da zamijene i tuš-kabinu – uz odgovarajuću slavinu i paravan ili zavjesu, mogu se koristiti i za tuširanje.

Koje su mane kada sa sjedištem?

Iako imaju brojne prednosti, ove kade nisu idealne za svakoga. Najveći nedostatak je to što u njima nije moguće potpuno se ispružiti kao u tradicionalnoj kadi. Osobama koje vole duge, opuštajuće kupke u ležećem položaju ovakvo rješenje možda neće odgovarati.

Posebnu pažnju treba obratiti na modele sa vratima. Kod njih je potrebno prvo ući u praznu kadu, zatvoriti vrata, a zatim pustiti vodu. Nakon kupanja, potrebno je sačekati da se kada isprazni prije nego što se vrata otvore i izađe iz nje.

Važna je i pravilna ugradnja. Zbog specifične konstrukcije, povezivanje sa vodovodnim i kanalizacionim instalacijama treba pažljivo isplanirati. Takođe, zaptivke i mehanizmi za zatvaranje vrata zahtijevaju odgovarajuće održavanje kako bi kada ostala bezbjedna za korišćenje.

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Da li kada sa sjedištem može da zamijeni tuš-kabinu?

Za mnoga domaćinstva odgovor je da. Uz odgovarajuću opremu, kada sa sjedištem može da posluži i za kupanje i za svakodnevno tuširanje, pa nema potrebe za ugradnjom dva odvojena sanitarna elementa.

Ipak, prilikom izbora treba obratiti pažnju na dimenzije kupatila, način otvaranja vrata, visinu praga i dostupnost prostora za ulazak i izlazak. Neklizajuće dno i čvrsto sjedište dodatno doprinose sigurnosti.

Kada sa sjedištem posebno je vrijedna razmatranja u domaćinstvima sa starijim članovima porodice, ali i u manjim stanovima u kojima je potrebno spojiti praktičnost i udobnost. Iako ne može u potpunosti da zamijeni osjećaj kupanja u prostranoj klasičnoj kadi, predstavlja zanimljivu alternativu koja kupatilo može učiniti funkcionalnijim.