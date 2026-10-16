logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

8 biljaka koje će vam bujati u kupatilu: Obožavaju vlagu, ali jedna stvar može da ih uništi

8 biljaka koje će vam bujati u kupatilu: Obožavaju vlagu, ali jedna stvar može da ih uništi

Izvor Lepa i srećna
0

Neke biljke vole vlažne prostorije i baš tu će najviše napredovati, ali im je za to potreban jedan uslov.

8 biljaka koje će vam bujati u kupatilu Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kupatilo je prostorija u kojoj najčešće ne očekujemo da će sobne biljke najbolje uspijevati. Ipak, upravo ovdje pojedinim vrstama mogu da odgovaraju uslovi koji im u drugim dijelovima doma nedostaju - veća vlažnost vazduha, toplota i manje direktne sunčeve svjetlosti.

Ako želite da unesete malo zelenila u kupatilo, ne morate da birate zahtjevne biljke niti da im posvećujete mnogo vremena. Postoje vrste koje dobro podnose vlagu i mogu lijepo da napreduju i u prostoru u kojem nema mnogo prirodnog svjetla. Ipak, važno je da im obezbijedite odgovarajuće uslove, jer vlaga u vazduhu ne znači da zemlja u saksiji treba stalno da bude natopljena vodom.

U nastavku izdvajamo osam sobnih biljaka koje mogu da budu odličan izbor za kupatilo, uz napomenu da njihov uspjeh zavisi i od količine svjetlosti koju dobijaju.

Na šta treba da obratite pažnju?

Iako mnoge od ovih biljaka vole vlagu, to ne znači da će uspijevati u svakom kupatilu. Ako prostorija nema prozor, prirodne svjetlosti možda neće biti dovoljno za njihov dugoročan rast, pa je potrebno obezbijediti odgovarajuće vještačko osvjetljenje.

Takođe, redovno provjetravanje i saksije sa drenažnim otvorima pomažu da se spriječi zadržavanje prekomjerne vlage u zemlji. Biljke birajte prema stvarnim uslovima u svom kupatilu, a ne samo prema njihovom izgledu.

Uz dobar izbor, čak i malo kupatilo može da dobije prijatniji i prirodniji izgled, bez potrebe za velikim promjenama u uređenju.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

biljke kupatilo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA