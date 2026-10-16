Neke biljke vole vlažne prostorije i baš tu će najviše napredovati, ali im je za to potreban jedan uslov.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kupatilo je prostorija u kojoj najčešće ne očekujemo da će sobne biljke najbolje uspijevati. Ipak, upravo ovdje pojedinim vrstama mogu da odgovaraju uslovi koji im u drugim dijelovima doma nedostaju - veća vlažnost vazduha, toplota i manje direktne sunčeve svjetlosti.

Ako želite da unesete malo zelenila u kupatilo, ne morate da birate zahtjevne biljke niti da im posvećujete mnogo vremena. Postoje vrste koje dobro podnose vlagu i mogu lijepo da napreduju i u prostoru u kojem nema mnogo prirodnog svjetla. Ipak, važno je da im obezbijedite odgovarajuće uslove, jer vlaga u vazduhu ne znači da zemlja u saksiji treba stalno da bude natopljena vodom.

U nastavku izdvajamo osam sobnih biljaka koje mogu da budu odličan izbor za kupatilo, uz napomenu da njihov uspjeh zavisi i od količine svjetlosti koju dobijaju.

Vidi opis 8 biljaka koje će vam bujati u kupatilu: Obožavaju vlagu, ali jedna stvar može da ih uništi 1. Srećni bambus - Dracaena sanderiana je popularan izbor za domove jer ne zahteva mnogo nege. Najviše mu odgovara mesto sa dosta rasute, indirektne svetlosti, a prijaju mu i vlažniji uslovi. Možete ga držati u ukrasnoj posudi ili odgovarajućoj saksiji sa propusnim supstratom. 2. Potos - Epipremnum aureum je odličan izbor za one koji žele zelenilo bez mnogo obaveza. Njegovi dugi izdanci mogu da padaju niz policu ili da vise iz saksije, pa je posebno dekorativan u manjim kupatilima. Voli vlagu i najbolje raste na mestu sa indirektnom svetlošću, ali može da podnese i slabije osvetljenje. 3. Aglaonema - Biljka prepoznatljiva po širokim, dekorativnim listovima koji mogu imati različite nijanse zelene, a kod pojedinih sorti i srebrnkaste ili ružičaste šare. Odgovara joj toplo okruženje i indirektna svetlost, zbog čega može lepo da se uklopi u kupatilo koje ima prozor ili dovoljno veštačkog osvetljenja. 4. Paprati - Spadaju među biljke kojima vlažan vazduh posebno prija. Njihovi nežni, razgranati listovi unose svežinu u prostor i lepo izgledaju na policama ili u visećim saksijama. Ipak, potrebe za svetlošću i zalivanjem razlikuju se od vrste do vrste, pa je važno da proverite uslove koji odgovaraju konkretnoj paprati. 5. Spatifilum - Poznat i kao mirni ljiljan ili ženska sreća, ima tamnozelene listove i karakteristične bele cvetove. Dobro podnosi slabije osvetljenje i odgovara mu veća vlažnost vazduha, zbog čega može biti dobar izbor za kupatilo. Najbolje uspeva uz indirektnu svetlost i umereno vlažnu zemlju. 6. Svekrvin jezik - Dracaena trifasciata ili sanseverija, jedna je od najzahvalnijih sobnih biljaka. Njeni uspravni, čvrsti listovi dobro se uklapaju u savremeno uređene prostore, a može da podnese i slabije osvetljenje. Za razliku od paprati, ne zahteva često zalivanje, pa je važno da se zemlja između dva zalivanja osuši. 7. Dracena - Ima duge, uske i često blago povijene listove koji prostoru daju tropski izgled. Pojedine vrste dobro podnose vlažnije uslove, a najbolje napreduju uz indirektnu svetlost. Pre nego što ih smestite u kupatilo, proverite da li konkretnoj vrsti odgovara količina svetlosti koju ta prostorija dobija. 8. Filodendron - Još jedna biljka tropskog porekla koja može lepo da uspeva u kupatilu. U zavisnosti od vrste, može da raste kao puzavica ili da formira uspravne stabljike sa krupnim listovima. Najviše mu odgovaraju indirektna svetlost i blago vlažan supstrat, uz dobru drenažu kako bi se izbeglo zadržavanje vode oko korena. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bulgn/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Imageswin/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Na šta treba da obratite pažnju?

Iako mnoge od ovih biljaka vole vlagu, to ne znači da će uspijevati u svakom kupatilu. Ako prostorija nema prozor, prirodne svjetlosti možda neće biti dovoljno za njihov dugoročan rast, pa je potrebno obezbijediti odgovarajuće vještačko osvjetljenje.

Takođe, redovno provjetravanje i saksije sa drenažnim otvorima pomažu da se spriječi zadržavanje prekomjerne vlage u zemlji. Biljke birajte prema stvarnim uslovima u svom kupatilu, a ne samo prema njihovom izgledu.

Uz dobar izbor, čak i malo kupatilo može da dobije prijatniji i prirodniji izgled, bez potrebe za velikim promjenama u uređenju.

(Mondo)