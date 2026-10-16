Neke biljke vole vlažne prostorije i baš tu će najviše napredovati, ali im je za to potreban jedan uslov.
Kupatilo je prostorija u kojoj najčešće ne očekujemo da će sobne biljke najbolje uspijevati. Ipak, upravo ovdje pojedinim vrstama mogu da odgovaraju uslovi koji im u drugim dijelovima doma nedostaju - veća vlažnost vazduha, toplota i manje direktne sunčeve svjetlosti.
Ako želite da unesete malo zelenila u kupatilo, ne morate da birate zahtjevne biljke niti da im posvećujete mnogo vremena. Postoje vrste koje dobro podnose vlagu i mogu lijepo da napreduju i u prostoru u kojem nema mnogo prirodnog svjetla. Ipak, važno je da im obezbijedite odgovarajuće uslove, jer vlaga u vazduhu ne znači da zemlja u saksiji treba stalno da bude natopljena vodom.
U nastavku izdvajamo osam sobnih biljaka koje mogu da budu odličan izbor za kupatilo, uz napomenu da njihov uspjeh zavisi i od količine svjetlosti koju dobijaju.
8 biljaka koje će vam bujati u kupatilu: Obožavaju vlagu, ali jedna stvar može da ih uništi
1. Srećni bambus - Dracaena sanderiana je popularan izbor za domove jer ne zahteva mnogo nege. Najviše mu odgovara mesto sa dosta rasute, indirektne svetlosti, a prijaju mu i vlažniji uslovi. Možete ga držati u ukrasnoj posudi ili odgovarajućoj saksiji sa propusnim supstratom.
2. Potos - Epipremnum aureum je odličan izbor za one koji žele zelenilo bez mnogo obaveza. Njegovi dugi izdanci mogu da padaju niz policu ili da vise iz saksije, pa je posebno dekorativan u manjim kupatilima. Voli vlagu i najbolje raste na mestu sa indirektnom svetlošću, ali može da podnese i slabije osvetljenje.
3. Aglaonema - Biljka prepoznatljiva po širokim, dekorativnim listovima koji mogu imati različite nijanse zelene, a kod pojedinih sorti i srebrnkaste ili ružičaste šare. Odgovara joj toplo okruženje i indirektna svetlost, zbog čega može lepo da se uklopi u kupatilo koje ima prozor ili dovoljno veštačkog osvetljenja.
4. Paprati - Spadaju među biljke kojima vlažan vazduh posebno prija. Njihovi nežni, razgranati listovi unose svežinu u prostor i lepo izgledaju na policama ili u visećim saksijama. Ipak, potrebe za svetlošću i zalivanjem razlikuju se od vrste do vrste, pa je važno da proverite uslove koji odgovaraju konkretnoj paprati.
5. Spatifilum - Poznat i kao mirni ljiljan ili ženska sreća, ima tamnozelene listove i karakteristične bele cvetove. Dobro podnosi slabije osvetljenje i odgovara mu veća vlažnost vazduha, zbog čega može biti dobar izbor za kupatilo. Najbolje uspeva uz indirektnu svetlost i umereno vlažnu zemlju.
6. Svekrvin jezik - Dracaena trifasciata ili sanseverija, jedna je od najzahvalnijih sobnih biljaka. Njeni uspravni, čvrsti listovi dobro se uklapaju u savremeno uređene prostore, a može da podnese i slabije osvetljenje. Za razliku od paprati, ne zahteva često zalivanje, pa je važno da se zemlja između dva zalivanja osuši.
7. Dracena - Ima duge, uske i često blago povijene listove koji prostoru daju tropski izgled. Pojedine vrste dobro podnose vlažnije uslove, a najbolje napreduju uz indirektnu svetlost. Pre nego što ih smestite u kupatilo, proverite da li konkretnoj vrsti odgovara količina svetlosti koju ta prostorija dobija.
8. Filodendron - Još jedna biljka tropskog porekla koja može lepo da uspeva u kupatilu. U zavisnosti od vrste, može da raste kao puzavica ili da formira uspravne stabljike sa krupnim listovima. Najviše mu odgovaraju indirektna svetlost i blago vlažan supstrat, uz dobru drenažu kako bi se izbeglo zadržavanje vode oko korena.
Na šta treba da obratite pažnju?
Iako mnoge od ovih biljaka vole vlagu, to ne znači da će uspijevati u svakom kupatilu. Ako prostorija nema prozor, prirodne svjetlosti možda neće biti dovoljno za njihov dugoročan rast, pa je potrebno obezbijediti odgovarajuće vještačko osvjetljenje.
Takođe, redovno provjetravanje i saksije sa drenažnim otvorima pomažu da se spriječi zadržavanje prekomjerne vlage u zemlji. Biljke birajte prema stvarnim uslovima u svom kupatilu, a ne samo prema njihovom izgledu.
Uz dobar izbor, čak i malo kupatilo može da dobije prijatniji i prirodniji izgled, bez potrebe za velikim promjenama u uređenju.
(Mondo)