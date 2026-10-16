Zavirite u savršenu sređenu kuću od 95 kvadrata, raspord će vas očarati!

Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье

Kuća od 95 kvadratnih metara može da bude i te kako prostrana kada je svaki dio pažljivo osmišljen. Ovaj prizemni dom ima tri spavaće sobe, veliku kuhinju sa dnevnim boravkom, dva kupatila i posebnu prostoriju za grejanje, a enterijer je potpuno opremljen namještajem i uređen u modernom stilu.

Funkcionalan raspored i pametna rješenja za odlaganje

Već na ulazu vidi se koliko je pažnje posvećeno praktičnosti. Hodnik od 8,5 kvadratnih metara ima dovoljno prostora za veliki ugradni ormar, visok gotovo 2,85 metara i širok više od dva metra. U njega mogu da stanu jakne, sezonska garderoba, obuća i druge stvari koje je važno držati van vidokruga.

Kuća ima dva kupatila. Manje se nalazi odmah pored ulaza, dok je glavno opremljeno kadom, umivaonikom sa visećim ormarićem, ogledalom sa osvetljenjem i dodatnim elementima za odlaganje. Posebno praktično rješenje je ugradni prostor za veš-mašinu, a po potrebi i mašinu za sušenje veša, koja može da se postavi iznad nje.

Kupatila su uređena velikim pločama od keramike, uz spuštene plafone, LED trake i diskretno osvetljenje. U glavnom kupatilu nalazi se i prozor, koji omogućava prirodno provetravanje.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ova prelijepa kuća!

Vidi opis Napravili su tip tip kuću od 95 kvadrata: Unutra sve skockano, a raspored oduševljava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: СК «ЮКО» | коттеджные посёлки в Подмосковье Br. slika: 11 11 / 11

Tri spavaće sobe, svaka sa svojom namenom

Glavna spavaća soba prostire se na 14 kvadratnih metara. U njoj ima mjesta za veliki bračni krevet, noćne ormariće i prostran garderober, a predviđen je i kutak za toaletni stočić. Veliki panoramski prozor pruža pogled na dvorište i unosi mnogo dnevne svjetlosti.

Druga soba uređena je kao gostinska, sa bračnim krevetom, garderoberom i televizorom. Treća, površine 11 kvadratnih metara, namijenjena je djetetu, pa su u njoj smješteni radni sto, ormari i kauč koji može da posluži kao dodatni ležaj. Ovakav prostor lako može da se prilagodi i potrebama kućne kancelarije.

U svim sobama pažljivo je osmišljeno osvjetljenje, uz plafonske svetiljke, LED trake i zidne lampe. Zidovi su obloženi tapetama, a podovi kvalitetnom vinilnom oblogom koja podsjeća na drvo i lako se uklapa u moderan enterijer.

Kuhinja i dnevni boravak zauzimaju čak 36 kvadrata

Najveći adut kuće je otvoreni prostor koji objedinjuje kuhinju, trpezariju i dnevni boravak. Iako kuća ima ukupno 95 kvadratnih metara, za ovu zonu izdvojeno je čak 36 kvadrata, što omogućava udobno korišćenje bez osjećaja skučenosti.

Kuhinjski elementi postavljeni su duž zida, a sudopera je smještena naspram prozora. Predviđena su mesta za ugradnu mikrotalasnu pećnicu, rernu, mašinu za pranje sudova i frižider, pa je sve organizovano tako da kuvanje bude što jednostavnije.

Trpezarijski sto dovoljno je veliki za šest osoba, dok je u dnevnom delu postavljena prostrana garnitura okrenuta ka televizoru. Kuhinja i dnevna soba vizuelno su povezane, ali raspored namještaja jasno odvaja njihove funkcije.

Veliki prozori i pažljivo raspoređena rasvjeta čine da prostor djeluje svijetlo i prijatno. Iz dnevnog boravka izlazi se direktno u dvorište, a postoji i mogućnost naknadne izgradnje terase.

Moderna fasada i praktična rješenja za svakodnevni život

Kuća je izgrađena na temeljima sa šipovima i povezanim temeljnim gredama, sa zidovima od gasbetonskih blokova i slojem izolacije debljine 10 centimetara. Fasada je obložena vještačkim kamenom, što objektu daje moderan i uredan izgled.

Za grijanje su predviđeni podno grijanje i radijatori, dok je u tehničkoj prostoriji smještena oprema za grijanje i snabdijevanje vodom. Kuća ima sopstveni bunar, sistem za filtriranje vode i instalacije koje omogućavaju ravnomernu raspodjelu toplote.

Dodatna prednost je što su svi prostori osmišljeni tako da se maksimalno iskoristi raspoloživa kvadratura. Veliki ugradni ormari, odvojena tehnička prostorija, dva kupatila i prostrana dnevna zona pokazuju da i kuća od 95 kvadrata može da ponudi komfor kakav se obično očekuje od većih domova.