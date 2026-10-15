Bivšem mužu pripala kuća, njoj djelić dvorišta: Kad inat žene "proradi" poslije razvoda, nastane ovo (Video)

Čuvena "kuća iz inata" u Sijetlu na najužem dijelu ima samo 1,4 metra, a unutra gotovo 80 kvadrata.

Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey

Na maloj, trouglastoj parceli u Sijetlu stoji kuća koja izgleda kao da se jedva ugurala između susjednih zgrada. Ipak, više od njenog neobičnog oblika pažnju privlači lokalna legenda. Navodno ju je podigla žena kojoj je poslije razvoda pripao samo djelić dvorišta, dok je njen bivši muž zadržao porodični dom.

Muškarac je navodno mislio da njegova bivša supruga sa tako malim komadom zemljišta neće moći ništa da uradi. Međutim, ona je odlučila da mu dokaže suprotno. Na parceli je sagradila kuću tik uz njegovu, i to tako da mu zakloni pogled. Zbog neobične priče o njenom nastanku, komšije su je prozvale "Spite House", odnosno "kuća iz inata".

Na najužem dijelu široka je samo 1,4 metra

Zbog neobičnog oblika zemljišta, kuća je morala da bude posebno projektovana, piše Index.hr. Na najužem dijelu široka je samo 1,4 metra, što znači da odrasla osoba raširenih ruku može istovremeno da dodirne oba zida.

Prema zadnjem dijelu kuća se postepeno širi, a na najširem dijelu dostiže 4,5 metara. Uprkos tome što spolja izgleda veoma usko, ima gotovo 80 kvadratnih metara stambenog prostora raspoređenog na dva nivoa. U prizemlju se i dalje nalaze velika originalna drvena vrata, koja su svojevremeno bila namijenjena prolasku kočije.

Pogledajte kako izgleda "kuća iz inata":

Kuća iz inata nastala nakon razvoda bračnog para Izvor: YouTube/Tiny House Giant Journey

Unutra ima sve što i obična kuća

Iako se na prvi pogled čini da u njoj jedva ima mjesta za život, unutrašnjost je iznenađujuće praktično uređena. Prostorije su prilagođene neobičnom obliku kuće, a svaki kutak iskorišćen je kako bi život u njoj bio što udobniji.

U kuhinji ima mjesta i za uređaje standardnih dimenzija, poput velike rerne i mašine za pranje sudova, koje mogu bez problema da se otvore uprkos uskom prostoru.

U kući se nalaze i trpezarija sa stolom za šest osoba, kao i dnevna soba. Na spratu je, u najširem dijelu kuće, smještena glavna spavaća soba u koju može da stane bračni krevet. Sačuvani su i originalni podovi od masivnog hrastovog drveta, postavljeni prije gotovo sto godina.

Kuća se prodavala za 715.000 evra

Gotovo jedan vijek nakon izgradnje, kuća i dalje stoji u Montlejku, jednom od traženijih naselja Sijetla.

Dok se okolne vile prodaju za oko dva miliona dolara, ova neobična nekretnina bila je oglašena za 800.000 dolara (oko 715.000 evra). U blizini se gradi i veliki stambeni kompleks, što otvara pitanje njene budućnosti.

Budući vlasnik tako bi mogao da se nađe pred zanimljivom odlukom, da prihvati eventualnu ponudu za otkup zemljišta ili da sačuva kuću koja je, prema lokalnoj priči, nastala iz čistog inata.

(Mondo)