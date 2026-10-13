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Kako se piše, s obzirom na ili obzirom na? Greška koju mnogi ponavljaju bez razmišljanja

Kako se piše, s obzirom na ili obzirom na? Greška koju mnogi ponavljaju bez razmišljanja

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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"S obzirom na" ili "obzirom na" je česta pravopisna nedoumica.

Kako se piše, s obzirom na ili obzirom na Izvor: Shutterstock/Dargog

Neke izraze koristimo toliko često, da više i ne razmišljamo o tome da li su pravilni. Tako "obzirom na vrijeme", "obzirom na okolnosti" ili "obzirom na cijenu" mnogima zvuče sasvim prirodno. Ipak, u svim ovim primjerima nedostaje jedno, obavezno slovo.

Pravilno se piše "s obzirom na". Ovaj izraz znači "uzimajući u obzir" ili "imajući u vidu", a prijedlog "s" njegov je sastavni dio.

Pravilni primjeri su:

  • S obzirom na kišu, odložićemo šetnju.
  • S obzirom na cijenu, očekivala sam bolji kvalitet.
  • S obzirom na okolnosti, dobro smo prošli.

U ovim rečenicama izraz "s obzirom na" možete da zamijenite izrazom "imajući u vidu", a da osnovno značenje ostane isto: "Imajući u vidu okolnosti, dobro smo prošli".

Dakle, kada sljedeći put budete objašnjavali zašto ste nešto odlučili, provjerite da li ste izostavili početno "s". Samo jedno slovo dovoljno je da izraz koji svakodnevno koristite bude pravilno napisan.

(Mondo)

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