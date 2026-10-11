Kako crtate sat? Ovaj test može da ukaže na probleme sa pamćenjem: Potrebni su vam samo papir i olovka

Jednostavan test sa papirom i olovkom koji otkriva da li imate problem sa pamćenjem! Potrebno je samo da nacrtate sat i određeno vrijeme...

Izvor: AI info Sensa

Postoji jednostavan zadatak koji se koristi u procjeni kognitivnih sposobnosti, kada se analizira demencija, a za njega su potrebni samo papir i olovka. Djeluje veoma lako, ali od osobe zahtijeva da istovremeno koristi više sposobnosti, od pamćenja i pažnje do snalaženja u prostoru.

Kako izgleda test?

Na papiru treba nacrtati krug, rasporediti svih 12 brojeva kao na pravom satu, a zatim nacrtati kazaljke koje pokazuju 11:50. Važno je da osoba nema pred sobom primjer sata niti bilo kakvu pomoć.

Iako djeluje jednostavno, zadatak zahtijeva nekoliko uzastopnih mentalnih operacija. Potrebno je sjetiti se kako izgleda sat, pravilno rasporediti brojeve po krugu i nacrtati kazaljke odgovarajuće dužine i položaja.

Na šta stručnjaci obraćaju pažnju?

Kod procjene se posmatra da li su brojevi pravilno raspoređeni, da li su svi na mjestu i da li kazaljke pokazuju zadato vrijeme. Znak za dodatnu pažnju mogu biti grupisani brojevi, pogrešan redoslijed, haotičan raspored ili kazaljke iste dužine.

Izvor: the day/ai/

Ponekad osoba nacrta brojeve samo na jednoj strani kruga, dok druga strana ostane prazna, ili umjesto sata nacrta potpuno neobičan oblik. I takvi rezultati mogu biti razlog da se kognitivne funkcije dodatno provjere.

Važno: ovo nije dijagnostički test

Iako se test sa satom koristi kao dio procjene kognitivnih sposobnosti i može da ukaže na određene probleme, jedan loše nacrtan sat ne znači da osoba ima demenciju ili Alchajmerovu bolest. Na rezultat mogu uticati nervoza, umor ili problemi sa vidom, a konačnu procjenu može dati samo ljekar.

(Mondo)