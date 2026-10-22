U 2027. zaboravite na televizore u kući: Ovaj trend konačno vraća nešto što smo gotovo potpuno izgubili

Analogne sobe biće jedan od trendova u uređenju enterijera za 2027. Saznajte kako izgleda prostor u kom ekrani više nisu u centru pažnje.

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Televizor je decenijama zauzimao centralno mjesto u dnevnoj sobi, a onda su mu se pridružili laptopovi, tableti, pametni telefoni i brojni drugi uređaji. Međutim, jedan od prvih trendova u uređenju enterijera koji se najavljuju za 2027. ide u potpuno suprotnom smjeru. Zove se "analogue room", odnosno analogna soba, a njegova osnovna ideja jeste da se u domu napravi prostor u kom ekrani više nisu glavni izvor zabave.

Magazin „Homes & Gardens“ početkom oktobra uvrstio je analogne enterijere među trendove za 2027. godinu, a povezuje ih sa sve izraženijom željom za odmakom od digitalnog svijeta. Pritom ne mora da bude riječ o posebnoj sobi. "Analogue room" može da bude dio dnevne sobe ili mali kutak uređen oko aktivnosti zbog kojih ćemo barem nakratko ostaviti telefon sa strane.

Kako izgleda "analogue room"?

Ne postoje stroga pravila, niti postoji spisak namještaja koji morate da kupite. Naprotiv, prostor se prilagođava stvarima koje zaista volite da radite.

Nekome će to biti udobna fotelja pored police sa knjigama, drugome gramofon i kolekcija ploča, a nekome veliki sto na kom uvijek može da ostane započeta slagalica, šah ili društvena igra.

U većoj dnevnoj sobi to može da bude zasebna zona za razgovor, u kojoj su fotelje i sofa okrenute jedna prema drugoj, umjesto prema televizoru. Tu mogu da se nađu i stolovi za crtanje i pisanje, kutci za ručni rad, muzički instrumenti ili police sa predmetima koje želimo da koristimo, a ne samo da ih izložimo.

Ukratko, zajedničko im je to što prostor ni u jednoj varijanti nije organizovan oko ekrana.

Trend kao odgovor na previše vremena pred ekranima

"Analogue room" je zanimljiv i kao širi odgovor na način na koji danas provodimo vrijeme kod kuće. Posle radnog dana provedenog pred laptopom često se selimo pred televizor, dok nam je telefon i dalje u ruci.

Ideja prostora koji od nas ne traži još jedan pogled prema ekranu deluje gotovo staromodno, ali se upravo zbog toga sve češće pojavljuje u prognozama trendova za enterijere koji nas očekuju u 2027. godini.

Umjesto još jednog uređaja, ovakav kutak podstiče čitanje, razgovor, muziku, kreativnost, društvene igre i druge aktivnosti koje ne zahtijevaju digitalni ekran.

Ne morate da renovirate dom da biste isprobali trend

Za razliku od brojnih trendova koji zahtijevaju novu boju zidova, komad namještaja ili renoviranje, ovaj možemo da isprobamo praktično odmah.

Fotelja, dobra knjiga, nekoliko ploča ili društvena igra koju godinama nismo otvorili sasvim su dovoljan početak.

Suština ovog trenda nije u tome da potpuno izbacimo tehnologiju iz doma, već da napravimo mjesto u kom ona nije u centru pažnje. Ponekad je dovoljno samo da televizor ostane ugašen, a telefon na drugom kraju sobe.