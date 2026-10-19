Zaboravite na klasičnu sofu: Ovaj komad namještaja je hit za mali stan jer štedi svaki kvadrat

Sofa se vraća u prvi plan kao praktičan trend za 2026. godinu. Pogledajte kako ovaj višenamjenski komad nameštaja štedi prostor i mijenja enterijer.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Savremeni enterijer danas ne treba da bude samo lijep, već i funkcionalan. Radna soba može povremeno da postane gostinska, biblioteka kutak za odmor, dok mali stan mora da odgovori na nekoliko potreba istovremeno.

Upravo zato se u prvi plan vraća sofa, odnosno tapacirana klupa ili ležaj, koji može da ima više funkcija u domu. Ovaj komad namještaja sve češće postaje zanimljiv detalj enterijera, posebno u manjim prostorima u kojima je svaki kvadratni metar važan.

Zašto dizajneri sve više biraju sofu

Sofa ili tapacirana klupa predstavlja praktično rješenje za dnevni odmor, čitanje, druženje i sjedenje, a po potrebi može da posluži i kao dodatno mjesto za spavanje.

Za razliku od klasične velike sofe, ovakva konstrukcija često zauzima manje prostora i može da se prilagodi različitim dijelovima doma. Može se postaviti uz prozor, ispod radne površine ili uklopiti u postojeću nišu.

Njena prednost je upravo višenamjenska upotreba. Ako ispod sjedišta postoje fioke ili prostor za odlaganje, tu mogu da se čuvaju posteljina, knjige, društvene igre i druge sitnice. Na taj način prostor ostaje uredan, bez potrebe za dodatnim komadima namještaja.

Još jedno zanimljivo rješenje jeste kombinovanje sofe sa dugačkim radnim stolom postavljenim uz prozor. Druga mogućnost je izrada ugradne konstrukcije sa drvenom osnovom, policama za knjige i fiokama. Tada namještaj postaje dio same arhitekture prostorije, umjesto da djeluje kao još jedan predmet dodat u već gotov enterijer.

Sofa

Izvor: followtheflow/shutterstock

Kako da uklopite sofu u enterijer

Ako želite da sofa izgleda elegantno i promišljeno, a ne kao privremeni gostinski ležaj, najbolje je da je od početka planirate kao sastavni dio enterijera.

Jedna od najljepših opcija jeste da se iskoristi prostor uz prozor i napravi udobna niša sa mekanim sjedištem. Uz nju se mogu dodati police za knjige, utičnice za punjače, kao i prostor za odlaganje stvari.

U manjoj gostinskoj sobi sofa može imati još jednu funkciju. Ispod osnovne konstrukcije može se napraviti dodatni ležaj na izvlačenje, dok prostor iznad i oko nje može da se iskoristi za police i dekoraciju.

Detalji su ono što ovakav prostor pretvara iz praktičnog u zaista prijatan. Tapacirano sjedište, cvjetne ili dekorativne tapete, mekano osvjetljenje i nekoliko pažljivo odabranih jastuka mogu stvoriti veoma prijatan kutak za odmor i čitanje.

Pogledajte i savršeno iskorišćenje baj prozore sa sofom kakvu mnogi vole:

Jednostavan trik za elegantniji izgled

Ako želite da sofa izgleda kao da je oduvijek bila dio prostorije, pokušajte da njenu boju uskladite sa paletom zidova.

Na taj način neće vizuelno dominirati prostorom, već će djelovati kao njegov prirodan dio. Za malo više karaktera možete dodati jastuke u kontrastnim nijansama, zanimljiv prekrivač ili drugi upečatljiv tekstil.

Gradijentni zidovi su potpuni hit, pogledajte kako izgledaju:

Namještaj koji štedi prostor postaje sve važniji

Sofa je posebno dobro rješenje za male stanove, gostinske sobe, radne prostorije i multifunkcionalne enterijere. Jednim komadom namještaja moguće je dobiti mjesto za sjedenje, odmor, odlaganje stvari i povremeno spavanje.

Upravo je to jedan od pravaca savremenog dizajna enterijera: namještaj više ne treba samo da lijepo izgleda, već i da olakša svakodnevni život i maksimalno iskoristi prostor.

Zato sofa, odnosno praktičan tapacirani ležaj sa dodatnim funkcijama, može biti mnogo više od običnog mjesta za sjedenje. Uz dobar raspored i nekoliko pažljivo odabranih detalja, ona postaje jedan od najzanimljivijih i najkorisnijih elemenata modernog doma.