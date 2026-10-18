Mali stan od 32 kvadrata u savršenim bojama: Kupatilo je prelijepo renovirano, ali jednu stvar treba promijeniti

Mali stan od 32 kvadrata preuređen je u prostor sa savršenim bojama i funkcionalnim rješenjima, idealan za probirljive stanare.
Mali stan od 32 kvadrata djelovao je mračno i skučeno prije renoviranja. Uski hodnik u uglu blokirao je jedan od dva prozora i vodio ka odvojenoj kuhinji i kupatilu. U spavaću sobu mogao je da stane samo dušek, nije bilo mjesta za ormar, a u mali tavanski prostor pod kosim krovom ulazilo se kroz jedna tijesna vrata.
Arhitekte su srušile pregradne zidove i uklonile lažni plafon. Time su otkrile stare drvene grede i spojile tavan sa glavnom prostorijom. Kad su srušili hodnik, svjetlost sa drugog prozora je obasjala dnevni boravak, a u centralnom dijelu otvorenog prostora postavljena je kuhinja.
Oko tog glavnog boravka, postavljene su manje cjeline koje stanar po potrebi otvara ili zatvara. Svaki kutak je u posebnoj paleti boja, dok preklopni elementi, zavjese i višenamjenski namještaj lako preoblikuju prostor.
Kako u spavaćoj sobi nije bilo dovoljno prostora za ormar, projektant je podigao cijelu zonu za spavanje na drvenu platformu.
Prostor ispod dušeka služi kao velika ostava, a u njemu je pokretni žuti ormarić sa pet fioka, mali garderober i duboki dio za kofere i kabaste stvari. Stanar ovom dijelu pristupa tako što podigne dušek ili kroz bočni prolaz. U četiri ormarića iznad uzglavlja ima mjesta za posteljinu, dok drvene police pored kreveta služe i kao stepenice za tavan.
Radni prostor zauzima nekadašnju ostavu ispod kosine krova, sa otvorom okrenutim ka dnevnoj sobi. Ugradni sto oslanja se na element koji skriva kablove i opremu. Zidovi, pod i plafon u ovom dijelu su u istoj zelenoj nijansi kao i tavan. Po završetku rada, sto se potpuno maskira preklopnim vratima i dugačkom zavjesom.
Dnevna soba je u neutralnim, bijelim i sivim tonovima, dok su ostale cjeline u upečatljivim bojama. Žuta boja obilježava zonu za spavanje, plavi stakleni mozaik prekriva zidove kupatila, a zelena nijansa oblaže pod, grede i plafon na tavanu. Pokretni zeleni ormarići pod kosinom krova lako mijenjaju mjesto i služe kao dodatna sjedišta.
Kuhinja je postavljena uz jedan zid u dnevnoj sobi. U donjim elementima su skriveni frižider, rerna i mašina za veš. Zid na kraju kuhinjskog pulta u potpunosti prekrivaju ogledala, pa se dobija utisak da se radna površina nastavlja i time vizuelno produžava kuhinju.
Kupatilo je obloženo mozaik pločicama u kobalt plavoj boji, sa bijelim sanitarijama, a jedina kritika odnosi se na činjenicu da je tuš odvojen zavjesom, dok bi mnogi više voljeli da tu vide staklenu pregradu. Pogledajte ovaj mali stan u galeriji slika.
Mali stan od 32 kvadrata u savršenim bojama: Kupatilo je prelijepo renovirano, ali jednu stvar treba promijeniti
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata
mali stan od 32 kvadrata