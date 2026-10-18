Mali stan od 32 kvadrata u savršenim bojama: Kupatilo je prelijepo renovirano, ali jednu stvar treba promijeniti

Mali stan od 32 kvadrata preuređen je u prostor sa savršenim bojama i funkcionalnim rješenjima, idealan za probirljive stanare.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 32 kvadrata djelovao je mračno i skučeno prije renoviranja. Uski hodnik u uglu blokirao je jedan od dva prozora i vodio ka odvojenoj kuhinji i kupatilu. U spavaću sobu mogao je da stane samo dušek, nije bilo mjesta za ormar, a u mali tavanski prostor pod kosim krovom ulazilo se kroz jedna tijesna vrata.

Arhitekte su srušile pregradne zidove i uklonile lažni plafon. Time su otkrile stare drvene grede i spojile tavan sa glavnom prostorijom. Kad su srušili hodnik, svjetlost sa drugog prozora je obasjala dnevni boravak, a u centralnom dijelu otvorenog prostora postavljena je kuhinja.

Oko tog glavnog boravka, postavljene su manje cjeline koje stanar po potrebi otvara ili zatvara. Svaki kutak je u posebnoj paleti boja, dok preklopni elementi, zavjese i višenamjenski namještaj lako preoblikuju prostor.

mali stan od 32 kvadrata

Izvor: Youtube / Never Too Small

Kako u spavaćoj sobi nije bilo dovoljno prostora za ormar, projektant je podigao cijelu zonu za spavanje na drvenu platformu.

Prostor ispod dušeka služi kao velika ostava, a u njemu je pokretni žuti ormarić sa pet fioka, mali garderober i duboki dio za kofere i kabaste stvari. Stanar ovom dijelu pristupa tako što podigne dušek ili kroz bočni prolaz. U četiri ormarića iznad uzglavlja ima mjesta za posteljinu, dok drvene police pored kreveta služe i kao stepenice za tavan.

mali stan od 32 kvadrata

Izvor: Youtube / Never Too Small

Radni prostor zauzima nekadašnju ostavu ispod kosine krova, sa otvorom okrenutim ka dnevnoj sobi. Ugradni sto oslanja se na element koji skriva kablove i opremu. Zidovi, pod i plafon u ovom dijelu su u istoj zelenoj nijansi kao i tavan. Po završetku rada, sto se potpuno maskira preklopnim vratima i dugačkom zavjesom.

Dnevna soba je u neutralnim, bijelim i sivim tonovima, dok su ostale cjeline u upečatljivim bojama. Žuta boja obilježava zonu za spavanje, plavi stakleni mozaik prekriva zidove kupatila, a zelena nijansa oblaže pod, grede i plafon na tavanu. Pokretni zeleni ormarići pod kosinom krova lako mijenjaju mjesto i služe kao dodatna sjedišta.

mali stan od 32 kvadrata

Izvor: Youtube / Never Too Small

Kuhinja je postavljena uz jedan zid u dnevnoj sobi. U donjim elementima su skriveni frižider, rerna i mašina za veš. Zid na kraju kuhinjskog pulta u potpunosti prekrivaju ogledala, pa se dobija utisak da se radna površina nastavlja i time vizuelno produžava kuhinju.

Kupatilo je obloženo mozaik pločicama u kobalt plavoj boji, sa bijelim sanitarijama, a jedina kritika odnosi se na činjenicu da je tuš odvojen zavjesom, dok bi mnogi više voljeli da tu vide staklenu pregradu. Pogledajte ovaj mali stan u galeriji slika.