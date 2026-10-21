Grijanje radi, a soba nikako da se ugrije: Detalj koji uljepšava dom može da zbuni termostat

Duge zavjese mogu da zadrže topao vazduh oko termostatske glave na radijatoru, zbog čega se grijanje smanjuje prije nego što se cijela soba zagrije.

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Grijanje je uključeno, sjedite pod ćebetom, a u sobi nikako da postane prijatno. Ponovo okrećete ventil na radijatoru i nadate se da će biti toplije. Ipak, prije nego što pojačate grijanje, pogledajte da li zavjesa ili neki komad namještaja zaklanja termostatsku glavu.

Zavjese koje sežu do poda lijepo uokviruju prozor, ali ako prekrivaju radijator i njegovu termostatsku glavu, mogu da utiču na regulaciju grijanja. Sličan problem mogu da naprave namještaj postavljen neposredno ispred radijatora i ukrasne maske.

Kako zavjesa može da "zbuni" termostat?

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Termostatska glava, odnosno dio ventila sa brojevima kojim podešavate grijanje, reaguje na temperaturu vazduha u svojoj neposrednoj okolini. Kada je sakrivena iza zavjese, oko nje može da se zadrži topao vazduh. Ona tada registruje višu temperaturu nego što je u ostatku prostorije i smanjuje protok tople vode kroz radijator. Rezultat može da bude soba koja je i dalje hladna, dok se radijator već hladi.

Šta možete da promijenite?

Za početak, pomjerite zavjesu tako da ne prekriva termostatsku glavu i oslobodite prostor oko nje. Provjerite i da li fotelja, komoda ili drugi komad namještaja zaklanja radijator i ometa strujanje vazduha.

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Ako radijator mora da ostane iza maske ili zavjese, za pojedine sisteme postoje odvojeni sobni senzori koji mjere temperaturu na drugom mjestu u prostoriji. Odgovarajuće rješenje zavisi od ugrađene opreme.

Ovo objašnjenje odnosi se na radijatore sa termostatskim glavama. Običan ručni ventil nema senzor koji na ovaj način reaguje na temperaturu vazduha. Zato, ako se soba sporo zagrijava, prvo pogledajte šta se nalazi oko radijatora. Ponekad detalj koji prostoru daje toplinu u dekorativnom smislu otežava da ona stigne do mjesta na kojem sjedite.

(Mondo)