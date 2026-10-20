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Grijete sve prostorije na istu temperaturu? Pravilo 21-18-16 može da vam smanji račun 1

Grijete sve prostorije na istu temperaturu? Pravilo 21-18-16 može da vam smanji račun

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Pravilo 21-18-16 podrazumijeva različite temperature u prostorijama i može da pomogne da smanjite potrošnju energije za grijanje.

Pravilo 21-18-16 može da vam smanji račun Izvor: ARVD73/Shutterstock

Već smanjenje temperature za jedan stepen može da donese i do šest odsto niži račun za grijanje. Na godišnjem nivou takva promjena može da znači primjetnu uštedu. Još bolji efekat može da se postigne takozvanim zonskim grijanjem.

Jednostavno pravilo za uštedu

Pravilo 21-18-16 podrazumijeva različite temperature u prostorijama, u zavisnosti od toga koliko često ih koristite i šta u njima radite. Kako to izgleda u praksi?

Izvor: Shutterstock/Gulsen Ozcan

Dnevnu sobu i druge prostorije u kojima provodite najviše vremena trebalo bi da zagrijavate na 21 stepen. To je kompromis između udobnosti i ekonomičnosti. Više temperature nisu neophodne, a stvaraju dodatne troškove.

A spavaća soba? Ovdje je optimalna temperatura oko 18 stepeni. Hladniji vazduh ne samo da pogoduje boljem odmoru, već omogućava i uštedu. Stručnjaci navode da nekim ljudima može da odgovara i niža temperatura, čak i 16 stepeni, dok temperatura iznad 19-20 stepeni može negativno da utiče na kvalitet sna.

Temperatura od oko 16 stepeni predviđena je za prostorije u kojima se kraće zadržavate, poput hodnika, ostava i podruma. Ipak, ni njih ne treba previše rashlađivati. Kada topao i vlažan vazduh dođe u dodir sa hladnim zidovima ili prozorima, vlaga može da se kondenzuje na tim površinama i stvori uslove za razvoj buđi.

Zašto treba da imate različite temperature u prostorijama?

Primena pravila 21-18-16 može da smanji troškove grijanja za 10 do 20 odsto u poređenju sa održavanjem iste temperature u cijeloj kući, a može povoljno da utiče i na zdravlje ukućana.

Izvor: WonderKimber/Shutterstock

Optimalna temperatura za spavanje je između 16 i 19 stepeni. Viša temperatura može da dovede do plićeg sna, čestih buđenja i osjećaja umora tokom dana. S druge strane, u dnevnoj sobi, u kojoj često odmarate bez veće fizičke aktivnosti, viša temperatura pruža udobnost.

(Mondo)

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grijanje

Komentari 1

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Franc

21°i manje je dobro dok radis nekaj po kuci , a bome kad si u mirovanju, gledas u dnevnoj tv zaboravi 21°, osim ako se ne pokrijes sa dve deke&#129322;

Čitaoci reporteri

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