Šta morate imati na terasi ove jeseni: Dizajnerski trikovi koji transformišu i najmanji balkon

Šta morate imati na terasi ove jeseni? Sredite je da bude kao iz časopisa uz ove detalje...
Uređenje terase za jesen je predivan i zahvalan posao, jer uz jesenje boje, teksture i dobru rasvjetu možete da stvorite izuzetno topao i elegantan kutak u kom ćete uživati tokom hladnijih perioda.
Nekoliko ključnih koraka i ideja će doprineti da terasa izgleda prelijepo, a ukrase i detalje možete da dodajete tokom čitave jeseni.
Biljke koje prkose hladnoći i daju jesenje boje
Ključ lijepe jesenske terase su biljke koje podnose niže temperature i zadržavaju svoju ljepotu sve do zime.
Erika i kaluna: Ovo su apsolutne kraljice jesenjih balkona. Njihovi sitni cvjetovi u roze, ljubičastim, bijelim i bordo tonovima traju mjesecima.
Ukrasni kupus: Izuzetno efektna biljka sa roze, ljubičastim ili krem centrom. Što je hladnije, njene boje postaju intenzivnije.
Jesenje hrizanteme: Bogati cvetni žbunovi u toplim žutim, narandžastim, bordo ili bakarnim nijansama.
Ukrasne trave: Zlatne i smeđe trave, poput penisetuma, daju pokret, visinu i prirodan, nordijski izgled saksijama.
Bršljan i patuljasti četinari: Odlični kao zelena osnova u žardinjerama koja povezuje ostalo cvjetanje.
Jesenja dekoracija i prirodni akcenti
Nemojte se zadržati samo na cvijeću, slojevitost se postiže detaljima iz prirode. Postavite ukrasne tikvice i bundeve u uglu terase ili pored saksija. Grupišite nekoliko bundeva različitih veličina, oblika i boja (bijele, sive, narandžaste, pjegave)
Umjesto klasičnih saksija, iskoristite stare drvene gajbice ili pletene korpe u koje ćete staviti saksije sa biljkama.
Velika staklena vaza sa granama sa jesenjim lišćem, suvim cvijećem ili šišarkama na stolu predstavlja divan akcenat.
Tekstil za toplinu i udobnost
Da bi terasa bila dovoljno udobna za makar kratko sjedenje uz toplu kafu ili čaj, tekstil je presudan:
- Pletena ćebad i prekrivači: Ostavite jedno ili dva deblja pletena ćebeta (u bež, braon, terakota ili maslinastoj boji) prebačena preko stolica ili sofe.
- Jastuci bogate teksture: Idealne su jastučnice od somota, vune, buklea (bouclé) ili sa karo uzorkom.
- Manji spoljni tepih: Tepih od jute ili vodootpornog materijala ispod stola vizuelno spaja prostor i grije noge.
Rasvjeta za magične večeri
Pošto dani postaju kraći, ambijentalno svjetlo stvara poseban ugođaj.
Mlječno-žute girlande, odnosno sijalice u nizu mogu se vi): Omotajte ih oko ograde ili zakačite iznad mjesta za sjedenje.
Lampioni i fenjeri: Postavite nekoliko fenjera sa velikim svijećama na podu ili stočiću. Ako ne želite prave svijeće, LED svijeće sa tajmerom su fantastična i sigurna opcija. Bežične stone lampe su sve modernije, pa je za stočić na balkonu idealno da postavite modernu punjivu lampu sa toplim svjetlom koje imaju vrhunski, dizajnerski izgled.
U galeriji pogledajte lijepe detalje za terasu.
Šta morate imati na terasi ove jeseni: Dizajnerski trikovi koji transformišu i najmanji balkon
terasa
terasa
terasa
terasa
terasa