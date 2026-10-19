Šta morate imati na terasi ove jeseni: Dizajnerski trikovi koji transformišu i najmanji balkon

Šta morate imati na terasi ove jeseni? Sredite je da bude kao iz časopisa uz ove detalje...

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Uređenje terase za jesen je predivan i zahvalan posao, jer uz jesenje boje, teksture i dobru rasvjetu možete da stvorite izuzetno topao i elegantan kutak u kom ćete uživati tokom hladnijih perioda.

Nekoliko ključnih koraka i ideja će doprineti da terasa izgleda prelijepo, a ukrase i detalje možete da dodajete tokom čitave jeseni.

Biljke koje prkose hladnoći i daju jesenje boje

Ključ lijepe jesenske terase su biljke koje podnose niže temperature i zadržavaju svoju ljepotu sve do zime.

Erika i kaluna: Ovo su apsolutne kraljice jesenjih balkona. Njihovi sitni cvjetovi u roze, ljubičastim, bijelim i bordo tonovima traju mjesecima.

erika

Izvor: Shutterstock

Ukrasni kupus: Izuzetno efektna biljka sa roze, ljubičastim ili krem centrom. Što je hladnije, njene boje postaju intenzivnije.

ukrasni kupus

Izvor: Shutterstock

Jesenje hrizanteme: Bogati cvetni žbunovi u toplim žutim, narandžastim, bordo ili bakarnim nijansama.

hrizanteme erike

Izvor: Shutterstock

Ukrasne trave: Zlatne i smeđe trave, poput penisetuma, daju pokret, visinu i prirodan, nordijski izgled saksijama.

penisetum

Izvor: Shutterstock

Bršljan i patuljasti četinari: Odlični kao zelena osnova u žardinjerama koja povezuje ostalo cvjetanje.

Jesenja dekoracija i prirodni akcenti

Nemojte se zadržati samo na cvijeću, slojevitost se postiže detaljima iz prirode. Postavite ukrasne tikvice i bundeve u uglu terase ili pored saksija. Grupišite nekoliko bundeva različitih veličina, oblika i boja (bijele, sive, narandžaste, pjegave)

Umjesto klasičnih saksija, iskoristite stare drvene gajbice ili pletene korpe u koje ćete staviti saksije sa biljkama.

Velika staklena vaza sa granama sa jesenjim lišćem, suvim cvijećem ili šišarkama na stolu predstavlja divan akcenat.

terasa cvece bundeve

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Tekstil za toplinu i udobnost

Da bi terasa bila dovoljno udobna za makar kratko sjedenje uz toplu kafu ili čaj, tekstil je presudan:

Pletena ćebad i prekrivači: Ostavite jedno ili dva deblja pletena ćebeta (u bež, braon, terakota ili maslinastoj boji) prebačena preko stolica ili sofe.

Ostavite jedno ili dva deblja pletena ćebeta (u bež, braon, terakota ili maslinastoj boji) prebačena preko stolica ili sofe. Jastuci bogate teksture: Idealne su jastučnice od somota, vune, buklea (bouclé) ili sa karo uzorkom.

Idealne su jastučnice od somota, vune, buklea (bouclé) ili sa karo uzorkom. Manji spoljni tepih: Tepih od jute ili vodootpornog materijala ispod stola vizuelno spaja prostor i grije noge.

balkon

Izvor: Shutterstock

Rasvjeta za magične večeri

Pošto dani postaju kraći, ambijentalno svjetlo stvara poseban ugođaj.

Mlječno-žute girlande, odnosno sijalice u nizu mogu se vi): Omotajte ih oko ograde ili zakačite iznad mjesta za sjedenje.

Lampioni i fenjeri: Postavite nekoliko fenjera sa velikim svijećama na podu ili stočiću. Ako ne želite prave svijeće, LED svijeće sa tajmerom su fantastična i sigurna opcija. Bežične stone lampe su sve modernije, pa je za stočić na balkonu idealno da postavite modernu punjivu lampu sa toplim svjetlom koje imaju vrhunski, dizajnerski izgled.

jastuci na terasi

Izvor: Shutterstock

U galeriji pogledajte lijepe detalje za terasu.