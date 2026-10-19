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Zaboravite klasične ugaone garniture kao slovo L: Svi žele novi oblik, moderniji je i bolji za mali stan

Zaboravite klasične ugaone garniture kao slovo L: Svi žele novi oblik, moderniji je i bolji za mali stan

Izvor Lepa i srećna
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Zaboravite klasične ugaone garniture u obliku slova L

Zaboravite klasične ugaone garniture u obliku slova L Izvor: Shutterstock

Klasičneugaone garniture polako ali sigurno ustupaju mjesto novom, znatno suptilnijem trendu u dizajnu enterijera. Iako su decenijama bile sinonim za maksimalno iskorišćavanje prostora i udobnost, glomazne ugaone garniture sa svojim oštrim pravim uglovima sve češće djeluju previše kruto, monotono i predvidivo u modernim stanovima.

Moderne dnevne sobe danas traže fluidnost, mekoću i prirodu, a u središte pažnje stupa novi hit oblik – sofa u obliku pasulja (tzv. bean-shaped sofa) i zakrivljene, oble linije koje unose potpuno novu dinamiku u prostor.

Zašto klasične ugaone garniture odlaze u zaborav?

Tradicionalne ugaone garniture često „gutaju“ prostor masivnim, uglastim L-oblikom. One imaju tendenciju da vizuelno presjeku prostoriju, stvarajući stroge barijere i linije koje prostor čine manjim i rigidnijim nego što jeste. S druge strane, zakrivljene sofe i modeli organskih oblika brišu oštre ivice, unoseći toplinu i sklad.

sofa zaobljenog oblika
Izvor: AI / Shutterstock

Moć zakrivljenih formi: Zašto svi žele mekše linije?

Poznati dizajneri enterijera ističu nekoliko ključnih prednosti prelaska na zakrivljene sobe.

  • Osjećaj kontinuiteta i prirodnog protoka: Blaga krivina u obliku zrna pasulja stvara vizuelnu harmoniju. Elementi u prostoriji se lakše povezuju i prirodno nadovezuju jedni na druge, umjesto da djeluju razdvojeno i ukočeno.
  • Inspiracija art nuvo: Organičke linije, pokret i talasasti oblici inspirisani secesijom vraćaju se na velika vrata. Zakrivljena sofa prati linije enterijera (poput namještaja po meri ili arhitektonskih detalja) i djeluje kao produžetak same arhitekture.
  • Idealno rješenje za manje stanove: Za razliku od ugaonih garnitura koje često zagušuju sobu, zakrivljene sofe zahvaljujući mekoći i odsustvu uglova vizuelno otvaraju prostor, čineći ga prozračnijim, privlačnijim i gostoljubivijim.

Društvenija atmosfera: Zakrivljeni oblik prirodno usmjerava ljude jedni ka drugima tokom razgovora, čineći boravak u dnevnoj sobi prijatnijim i intimnijim.

U galeriji pogledajte sofe, ugaone garniture i kauče zakrivljenih oblika.

Ako želite da vaš dom izgleda moderno, svježe i u korak sa svjetskim trendovima, vreme je da razmislite o zameni klasične ugaone garniture komadom oble siluete koji unosi život i prefinjenu mekoću u enterijer.

Ako ste ipak pristalica klasičnih garnitura, u galeriji pogledajte interesantne modele za dnevnu sobu.

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Tagovi

namještaj uređenje doma

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