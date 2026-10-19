Zaboravite klasične ugaone garniture kao slovo L: Svi žele novi oblik, moderniji je i bolji za mali stan

Zaboravite klasične ugaone garniture u obliku slova L

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Klasičneugaone garniture polako ali sigurno ustupaju mjesto novom, znatno suptilnijem trendu u dizajnu enterijera. Iako su decenijama bile sinonim za maksimalno iskorišćavanje prostora i udobnost, glomazne ugaone garniture sa svojim oštrim pravim uglovima sve češće djeluju previše kruto, monotono i predvidivo u modernim stanovima.

Moderne dnevne sobe danas traže fluidnost, mekoću i prirodu, a u središte pažnje stupa novi hit oblik – sofa u obliku pasulja (tzv. bean-shaped sofa) i zakrivljene, oble linije koje unose potpuno novu dinamiku u prostor.

Zašto klasične ugaone garniture odlaze u zaborav?

Tradicionalne ugaone garniture često „gutaju“ prostor masivnim, uglastim L-oblikom. One imaju tendenciju da vizuelno presjeku prostoriju, stvarajući stroge barijere i linije koje prostor čine manjim i rigidnijim nego što jeste. S druge strane, zakrivljene sofe i modeli organskih oblika brišu oštre ivice, unoseći toplinu i sklad.

sofa zaobljenog oblika

Izvor: AI / Shutterstock

Moć zakrivljenih formi: Zašto svi žele mekše linije?

Poznati dizajneri enterijera ističu nekoliko ključnih prednosti prelaska na zakrivljene sobe.

Osjećaj kontinuiteta i prirodnog protoka: Blaga krivina u obliku zrna pasulja stvara vizuelnu harmoniju. Elementi u prostoriji se lakše povezuju i prirodno nadovezuju jedni na druge, umjesto da djeluju razdvojeno i ukočeno.

Blaga krivina u obliku zrna pasulja stvara vizuelnu harmoniju. Elementi u prostoriji se lakše povezuju i prirodno nadovezuju jedni na druge, umjesto da djeluju razdvojeno i ukočeno. Inspiracija art nuvo: Organičke linije, pokret i talasasti oblici inspirisani secesijom vraćaju se na velika vrata. Zakrivljena sofa prati linije enterijera (poput namještaja po meri ili arhitektonskih detalja) i djeluje kao produžetak same arhitekture.

Organičke linije, pokret i talasasti oblici inspirisani secesijom vraćaju se na velika vrata. Zakrivljena sofa prati linije enterijera (poput namještaja po meri ili arhitektonskih detalja) i djeluje kao produžetak same arhitekture. Idealno rješenje za manje stanove: Za razliku od ugaonih garnitura koje često zagušuju sobu, zakrivljene sofe zahvaljujući mekoći i odsustvu uglova vizuelno otvaraju prostor, čineći ga prozračnijim, privlačnijim i gostoljubivijim.

Društvenija atmosfera: Zakrivljeni oblik prirodno usmjerava ljude jedni ka drugima tokom razgovora, čineći boravak u dnevnoj sobi prijatnijim i intimnijim.

U galeriji pogledajte sofe, ugaone garniture i kauče zakrivljenih oblika.

Vidi opis Zaboravite klasične ugaone garniture kao slovo L: Svi žele novi oblik, moderniji je i bolji za mali stan zakrivljena ugaona garnitura ili kauč zakrivljena ugaona garnitura ili kauč zakrivljena ugaona garnitura ili kauč zakrivljena ugaona garnitura ili kauč zakrivljena ugaona garnitura ili kauč Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Promo Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Promo Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Promo Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Promo Br. slika: 5 5 / 5

Ako želite da vaš dom izgleda moderno, svježe i u korak sa svjetskim trendovima, vreme je da razmislite o zameni klasične ugaone garniture komadom oble siluete koji unosi život i prefinjenu mekoću u enterijer.

Ako ste ipak pristalica klasičnih garnitura, u galeriji pogledajte interesantne modele za dnevnu sobu.