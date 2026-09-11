Od ideje do realizacije: Sve što treba da znate o ugradnji LED traka za moderan i elegantan enterijer

Skrivene LED trake kombinovane sa ambijentalnim osvjetljenjem stvaraju slojevitu igru sjenki i tekstura koja svakom komadu namještaja daje skupocjen i sofisticiran izgled.

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Kada uređujemo stan, svi želimo one magične, skrivene svjetlosne efekte koji namještaju daju dubinu i čine da vizuelno izgleda luksuzno. Tajna je u takozvanom indirektnom svjetlu, a ugradnja uopšte nije komplikovana ako znate nekoliko osnovnih caka.

Kada birate LED trake koje ćete staviti u policu ili orman, majstori savjetuju da uzmete one jačine od 24 volta, umjesto onih slabijih od 12 volti. One se mnogo manje greju, pa samim tim i duže traju. Ono što je još važnije za sam ugođaj jeste snaga te trake – uvijek birajte one najslabije, od oko 4,8 ili čak 3,8 vati po metru, i obavezno tražite da svjetlost bude toplobela.

Kod planiranja instalacije, jedino o čemu morate da vodite računa jeste da imate utičnicu negdje blizu tog komada namještaja i skriveno mjesto gdje će se sakriti taj mali trafo. Prekidač možete da stavite klasično na zid uz vrata, ali mnogo je praktičnije da ugradite takozvane senzore. Na primjer, možete namjestiti da se svjetlo u ormanu pali čim otvorite vrata, ili da se polica u dnevnoj sobi pali na blagi dodir ruke ili na pokret.

Same trake se najčešće ubacuju u posebne kanale (profile) koji se urezuju direktno u tablu namještaja, čime se dobija čist i uredan izgled bez žica koje vire. Ukoliko vam je namještaj već kupljen i montiran, a naknadno ste dobili ideju da ubacite svjetlo, bez brige – postoje i nadgradni profili koji se jednostavno lijepe, a odlično se uklapaju i na staklene elemente.

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Za jeftiniju varijantu osvjetljenja svih 6 polica regala, gdje svaka polica ima svjetlosnu liniju dužine 80 cm što ukupno iznosi 4,8 metara, biće vam potreban jedan fabrički kotur standardne LED trake od 5 metara (24V, 4.8W/m), tri aluminijumska profila sa mlečnim difuzorima dužine po 2 metra, jedno osnovno slim napajanje i običan prekidač ili manji dimer.

Za kvalitetniju i skuplju varijantu i LED trake s dugotrajnijim diodama, tri masivnija aluminijumska profila sa vrhunskim mliječnim difuzorima, stabilno slim napajanje bez zujanja i diskretni ugradni dodirni (touch) prekidač. Pogledajte i ideje u galeriji slika.