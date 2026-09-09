Dom vam djeluje hladno i sivo? Problem možda nije u namještaju, već u sijalicama

Pravilnim izborom sijalica možete brzo promijeniti atmosferu u domu.

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Ako vam se čini da vaš dom svake jeseni djeluje nekako hladno, sivo i neugodno, iako ste ga uredili s puno pažnje, grešku vjerovatno ne tražite na pravom mjestu.

Problem se ne krije u namještaju ni u boji zidova, već u onome što nam je stalno nad glavom. Stare, neprikladne sijalice mogu u sekundi da unište svaki trud koji ste uložili u enterijer, pa je vrijeme za brzu promjenu. Pogledajte koje sijalice se danas stavljaju u moderne stanove i kako da uz minimalnu investiciju potpuno promijenite atmosferu u svom životnom prostoru.

Osvjetljenje je često zanemarena stavka pri uređenju enterijera, svedena na puko funkcionisanje i izbor lijepe visilice ili lampe. Ipak, profesionalni dizajneri znaju da dobra rasvjeta može potpuno da transformiše prostor tako da se u njemu osjećate prijatno, naročito kako nam stižu tamniji i kraći dani.

Iako najbolje rezultate daje plansko osvjetljenje, prostor možete učiniti toplijim i ušuškanim već danas – jednostavnom zamjenom sijalica u postojećim grlima.

Zašto nam sijalice često stvaraju hladan i siv utisak u kući?

Od ukidanja klasičnih sijalica sa žarnom niti, lako se može desiti da greškom kupimo svjetlo koje djeluje sterilno, hladno i sivo. Da biste to izbjegli, ključno je da razumijete dvije osnovne mjerne jedinice:

Lumeni (lm) označavaju jačinu svjetlosti, odnosno koliko jako sijalica sija.

Kelvini (K) pokazuju da li je svjetlost topla ili hladna.

Ljubitelji enterijera često zaboravljaju na ove parametre, ali dizajneri savjetuju da se za dnevne boravke i prostore za odmor biraju sijalice između 2200K i 2700K, dok za radne prostore i kuhinje najviše odgovara oko 3000K. Takođe, obratite pažnju na CRI indeks (prikaz boje) – vrijednost iznad 90 učiniće da tkanine i boje u vašem domu izgledaju prirodno, a ne isprano.

zamijenite sijalice u lampi

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Kako da osvijetlite dnevnu sobu poput profesionalca?

Dnevna soba treba da bude dovoljno svijetla za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, ali i dovoljno topla da stvori ušuškanu atmosferu. Tajna nije u jednom jakom izvoru svjetlosti sa plafona, već u slojevitosti.

Plafonsko osvjetljenje: Za centralnu lampu na plafonu idealan izbor je temperatura od 2700K, koja daje savršen balans topline i osvijetljenosti, bez previše žutog tona. Ukoliko stavite sijalicu na dimer, dobićete potpunu kontrolu nad atmosferom u različito doba dana.

Za centralnu lampu na plafonu idealan izbor je temperatura od 2700K, koja daje savršen balans topline i osvijetljenosti, bez previše žutog tona. Ukoliko stavite sijalicu na dimer, dobićete potpunu kontrolu nad atmosferom u različito doba dana. Podne i stone lampe: Za rasvjetu u visini očiju birajte toplije tonove, između 2200K i 2700K. Pravljenje manjih, mekih zona svjetlosti na različitim visinama u prostoru odmah će učiniti da dom djeluje pozivnije i toplije.

Uz minimalna ulaganja i promjenu svega nekoliko sijalica, jesenji dani u vašem domu mogu dobiti potpuno nov, ušuškan sjaj.

U galeriji pogledajte prelijepe lustere i lampe i kombinacije u domu.