Dom vam djeluje hladno i sivo? Problem možda nije u namještaju, već u sijalicama

Pravilnim izborom sijalica možete brzo promijeniti atmosferu u domu.
Ako vam se čini da vaš dom svake jeseni djeluje nekako hladno, sivo i neugodno, iako ste ga uredili s puno pažnje, grešku vjerovatno ne tražite na pravom mjestu.
Problem se ne krije u namještaju ni u boji zidova, već u onome što nam je stalno nad glavom. Stare, neprikladne sijalice mogu u sekundi da unište svaki trud koji ste uložili u enterijer, pa je vrijeme za brzu promjenu. Pogledajte koje sijalice se danas stavljaju u moderne stanove i kako da uz minimalnu investiciju potpuno promijenite atmosferu u svom životnom prostoru.
Osvjetljenje je često zanemarena stavka pri uređenju enterijera, svedena na puko funkcionisanje i izbor lijepe visilice ili lampe. Ipak, profesionalni dizajneri znaju da dobra rasvjeta može potpuno da transformiše prostor tako da se u njemu osjećate prijatno, naročito kako nam stižu tamniji i kraći dani.
Iako najbolje rezultate daje plansko osvjetljenje, prostor možete učiniti toplijim i ušuškanim već danas – jednostavnom zamjenom sijalica u postojećim grlima.
Zašto nam sijalice često stvaraju hladan i siv utisak u kući?
Od ukidanja klasičnih sijalica sa žarnom niti, lako se može desiti da greškom kupimo svjetlo koje djeluje sterilno, hladno i sivo. Da biste to izbjegli, ključno je da razumijete dvije osnovne mjerne jedinice:
- Lumeni (lm) označavaju jačinu svjetlosti, odnosno koliko jako sijalica sija.
- Kelvini (K) pokazuju da li je svjetlost topla ili hladna.
Ljubitelji enterijera često zaboravljaju na ove parametre, ali dizajneri savjetuju da se za dnevne boravke i prostore za odmor biraju sijalice između 2200K i 2700K, dok za radne prostore i kuhinje najviše odgovara oko 3000K. Takođe, obratite pažnju na CRI indeks (prikaz boje) – vrijednost iznad 90 učiniće da tkanine i boje u vašem domu izgledaju prirodno, a ne isprano.
Kako da osvijetlite dnevnu sobu poput profesionalca?
Dnevna soba treba da bude dovoljno svijetla za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, ali i dovoljno topla da stvori ušuškanu atmosferu. Tajna nije u jednom jakom izvoru svjetlosti sa plafona, već u slojevitosti.
- Plafonsko osvjetljenje: Za centralnu lampu na plafonu idealan izbor je temperatura od 2700K, koja daje savršen balans topline i osvijetljenosti, bez previše žutog tona. Ukoliko stavite sijalicu na dimer, dobićete potpunu kontrolu nad atmosferom u različito doba dana.
- Podne i stone lampe: Za rasvjetu u visini očiju birajte toplije tonove, između 2200K i 2700K. Pravljenje manjih, mekih zona svjetlosti na različitim visinama u prostoru odmah će učiniti da dom djeluje pozivnije i toplije.
Uz minimalna ulaganja i promjenu svega nekoliko sijalica, jesenji dani u vašem domu mogu dobiti potpuno nov, ušuškan sjaj.
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Dom vam djeluje hladno i sivo? Problem možda nije u namještaju, već u sijalicama
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