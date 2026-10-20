Zaboravite pločice na zidu u kuhinji, ovo je sada hit rješenje: Izgleda luksuzno i lako se čisti

Pločice u kuhinji su praktične, ali jedno novo rješenje je još praktičnije i ljepše izgleda, a mnogima se sviđa što se lako čisti!

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Pločice više nisu jedini izbor za zid između kuhinjskih elemenata. Sve veću pažnju privlači kvarcni konglomerat, materijal koji spaja moderan izgled, praktičnost i elegantnu završnu obradu. Posebno je popularan u kuhinjama u kojima se teži svedenom dizajnu, bez mnogo fuga i vizuelnih prekida.

Šta je kvarcni konglomerat i zašto je toliko popularan?

Kvarcni konglomerat je industrijski proizveden materijal koji se uglavnom sastoji od prirodnog kvarca, smola i pigmenata. Zahvaljujući različitim bojama i dezenima, može da podsjeća na mermer, granit ili prirodni kamen, ali i da bude potpuno jednobojan.

Kada se postavi na zid između donjih i gornjih kuhinjskih elemenata, stvara elegantnu, gotovo neprekinutu površinu koja kuhinji daje luksuzniji izgled.

Prednosti kvarcnog konglomerata

Jedna od najvećih prednosti ovog materijala jeste jednostavno održavanje. Za razliku od zida obloženog pločicama, nema mnogo fuga u kojima se nakupljaju masnoća i prljavština, pa se površina uglavnom lako čisti mekom krpom i blagim sredstvom.

Kvarcni konglomerat dostupan je u brojnim nijansama, od bijele i bež do sive i crne, pa se lako uklapa uz drvo, neutralne kuhinjske frontove i moderne metalne detalje. Može da se uskladi i sa radnom pločom, čime se postiže ujednačen i skladan izgled kuhinje.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda kvarcni konglomerat u kuhinji!

Koje su mane ovog rješenja?

Najveća prepreka za mnoge jeste cijena. Kvarcni konglomerat uglavnom je skuplji od standardnih keramičkih pločica, naročito kada se uračunaju precizno mjerenje, sječenje, transport i profesionalna montaža.

Takođe, nije otporan na neograničeno visoke temperature. Smole u njegovom sastavu mogu da se oštete usled jakog i direktnog zagrijavanja, pa je važno provjeriti preporuke proizvođača i izabrati odgovarajući materijal za zonu iza šporeta. Nije svaki kvarcni konglomerat pogodan za svaku vrstu grijanja i izlaganja toploti.

Kako se postavlja i sa čim se najbolje uklapa?

Kvarcni konglomerat najčešće se izrađuje po mjeri, nakon preciznog uzimanja dimenzija zida. Ploča se siječe tako da odgovara prostoru između kuhinjskih elemenata, uz predviđene otvore za utičnice i druge instalacije, a zatim se profesionalno montira na pripremljenu podlogu.

Posebno lijepo izgleda uz kuhinjske elemente u bež, bijeloj, sivoj ili boji drveta. Za moderan i minimalistički izgled može se odabrati jednobojna površina, dok su mermerni dezeni odlični za kuhinje koje treba da djeluju elegantnije i luksuznije.

Kvarcni konglomerat nije najjeftinija zamjena za pločice, ali može biti odličan izbor za one koji žele manje fuga, jednostavnije održavanje i sofisticiran izgled kuhinje. Uz pravilan izbor materijala i stručnu montažu, zid između elemenata može postati jedan od najljepših detalja u prostoru.