Montažna kuća od 77 kvadrata koja će vam se sigurno dopasti, spolja zanimljiva, sa tremom baštom, a iznutra je sve bilo tip-top!

Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE

Montažna kuća od 77 kvadrata pokazuje da za udoban i lijepo uređen dom nisu neophodni ogromna kvadratura i raskošan budžet. Vlasnici su željeli da naprave praktičan prostor za život, bez nepotrebnih kvadrata, a rezultat je moderna kuća u kojoj je svaki detalj pažljivo osmišljen.

Kuća je izgrađena po prefabrikovanoj skeletnoj tehnologiji, pri čemu se konstrukcija izrađuje u fabričkim uslovima, a zatim sklapa na placu. Prema riječima vlasnika, montaža je trajala svega četiri dana. Za izolaciju zidova korišćena je kamena vuna debljine 20 centimetara, dok spoljašnjost krasi termički obrađeno drvo, koje je odabrano zbog stabilnosti i otpornosti na deformacije.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ova montažna kuća!

Vidi opis Sklopljena za samo 4 dana: Moderna montažna kuća koja ruši sve predrasude Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Youtube/Pintscreen/ FORUMHOUSE Br. slika: 13 13 / 13

Unutrašnjost je uređena tako da svaki centimetar ima svoju svrhu. Bele zidove i prostranu kuhinju sa dnevnim boravkom upotpunjuju pažljivo odabrani komadi nameštaja i diskretni detalji. Kuhinja i dnevni boravak zauzimaju oko 25 kvadrata, ali su organizovani tako da ima dovoljno prostora za pripremu obroka, objedovanje i odmor.

Kuća ima tri spavaće sobe, praktične ugradne ormare i dovoljno mjesta za odlaganje stvari. Posebno je zanimljivo što je dio prostora ispod stepenica iskorišćen za skladištenje, dok su u kupatilu predviđeni funkcionalni elementi koji olakšavaju svakodnevnu upotrebu.

Umjesto klasičnih radijatora, vlasnici su se odlučili za podno grijanje, a veliku pažnju posvetili su i povezivanju unutrašnjosti sa dvorištem. Terasa od 35 kvadrata, prostor za roštilj i parking za dva automobila čine spoljašnji dio doma jednako praktičnim.

Ideja je bila jednostavna: napraviti kuću koja lijepo izgleda, ali je istovremeno laka za održavanje i prijatna za život. Ovaj primjer pokazuje da dobro osmišljena organizacija prostora može biti važnija od same kvadrature.