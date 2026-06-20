Ove montažne kuće sklapaju se kao kocke i gotove su za 5 dana: Evo kako funkcionišu plastične cigle

Kuća koja može biti izgrađena za svega pet dana zvuči kao još jedno ambiciozno obećanje iz svijeta građevinarstva koje se često sreće u promotivnim kampanjama.

Izvor: Youtube printscreen/WMM Modulbau

Međutim, sistem građevinskih blokova od reciklirane plastike, koji je razvila kolumbijska kompanija Conceptos Plásticos, odavno je prevazišao fazu koncepta. Zahvaljujući modularnim elementima koji se jednostavno povezuju, odbačena plastika dobija novu namjenu i postaje materijal za izgradnju kuća, skloništa, učionica i drugih objekata.

U tome leži ključna razlika. Iako se u pojedinim medijima ova tehnologija predstavlja kao građevinski trend za 2026. godinu, dostupni podaci pokazuju da ona postoji znatno duže. Ne radi se o novom izumu, već o građevinskom rješenju koje danas ponovo privlači pažnju zbog rastućih troškova stanovanja, problema sa plastičnim otpadom i potrebe za efikasnijom gradnjom.

Nije novitet iz 2026. godine

Kompanija Conceptos Plásticos navodi da je osnovana još 2010. godine u Kolumbiji sa idejom da pokaže kako plastični otpad može postati vrijedan resurs. Danas svoje poslovanje zasniva na proizvodnji održivih i izdržljivih građevinskih materijala od reciklirane plastike, namijenjenih izgradnji stambenih objekata i drugih građevinskih sistema.

Zbog toga fokus nije na tome da su se plastične cigle pojavile tek sada, već na činjenici da se koncept modularne gradnje, koji je nekada bio posmatran kao neuobičajen, danas sve češće prepoznaje kao praktično rješenje za bržu i povoljniju izgradnju.

Kako funkcioniše sistem plastičnih cigala

Osnovu sistema čini prikupljena plastika koja se obrađuje i pretvara u blokove i druge građevinske komponente. U projektu koji je UNICEF realizovao u Obali Slonovače korišćena je plastika bez sadržaja PVC-a. Prema navodima organizacije, materijal je jednostavan za montažu, izdržljiv, vodootporan, pruža dobru izolaciju i projektovan je tako da izdrži jake udare vjetra.

Umjesto tradicionalnog zidanja, proces više podsjeća na sklapanje velikog sistema međusobno povezanih blokova. Upravo zahvaljujući tom principu moguće je značajno ubrzati izgradnju i smanjiti potrebu za velikim brojem radnika, naročito u područjima gdje su transport građevinskog materijala i korišćenje teške mehanizacije skupi ili otežani.

Zašto baš rok od 5 dana

Prema zvaničnim informacijama UNICEF-a, četvoro ljudi može da izgradi porodičnu montažnu kuću za samo pet dana, čak i bez prethodnog iskustva u građevinskim radovima. Takva mogućnost posebno je važna za zajednice kojima je brz pristup bezbjednom smještaju od presudnog značaja.

To znači da brzina gradnje postaje jedna od ključnih prednosti sistema. Manji stambeni objekti, skloništa ili učionice mogu biti završeni u kratkom roku, uz manju potrebu za specijalizovanom radnom snagom i uz znatno manje ometanja u odnosu na klasična gradilišta.

(Kurir/MONDO)