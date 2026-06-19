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Zbog ovih grešaka kuhinja vam je stalno prljava: Mnogi ih prave tokom uređenja

Zbog ovih grešaka kuhinja vam je stalno prljava: Mnogi ih prave tokom uređenja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Lijepa kuhinja ne znači uvijek i praktična kuhinja. Pojedini materijali, raspored i detalji koji izgledaju moderno mogu znatno otežati održavanje, zbog čega se prašina, masnoća i nered gomilaju brže nego što očekujete.

7 grešaka zbog kojih je kuhinja stalno prljava i teško se održava Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Određeni stilovi uređenja kuhinje su veoma atraktivni i moderni, ali predstavljaju mamac za prašinu i masnoću.
  • Neki materijali su veoma teški za održavanje, ako volite da sve bude pod konac.
  • Ako ste ljubitelj malih kuhinjskih aparata, osigurajte i mjesto za njihovo skladištenje. 

Kuhinja je jedna od prostorija u domu u kojima provodimo najviše vremena, pa je samim tim i jedna od prostorija koje svakodnevno moraju da se čiste. Međutim, nekada su kuhinje prljave i kada se u njima ne kuva često, a za to je često kriv način uređenja.

Prilikom uređenja kuhinje često postoji sukob između estetike i funkcionalnosti. Možda ste pronašli savršene barske stolice za svoje kuhinjsko ostrvo, ali sada provodite više vremena uklanjajući mrvice s njih nego što ste očekivali. Ili ste uložili veliki novac u mermernu radnu ploču, a onda shvatili koliko ona često mora da se riba da bi se uklonile mrlje i tragovi korišćenja...

Evo zbog kojih izbora u uređenju vam je kuhinja stalno prljava:

1. Radne površine koje zahtijevaju puno održavanja

Prirodni kamen izgleda elegantno, ali je osjetljiv na mrlje i zahtijeva posebna sredstva i načine čišćenja. Alternative poput kvarca mogu da pruže sličan estetski efekat uz manje brige oko održavanja.

2. Kuhinjski ormarići s praznim prostorima i ukrasnim detaljima

Ormarići koji ne dopiru do poda ili plafona stvaraju mjesta na kojima se nakupljaju prašina, masnoća i mrvice. Takođe, reljefni i ukrašeni frontovi teže se čiste, dok su ravne površine s polusjajnim završnim slojem mnogo praktičnije.

žuta kuhinja
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

3. Tapacirane barske stolice

Iako pružaju udobnost, tkanine lako upijaju prosuta pića, masnoću i fleke. Koža i drugi materijali koji se mogu obrisati predstavljaju jednostavnije rješenje, dok se kod tkanina preporučuju one otporne na vlagu i mrlje.

4. Loš raspored u kuhinji

Ako su sudopera, kanta za smeće i prostor za pripremu hrane udaljeni jedni od drugih, veća je vjerovatnoća da će dolaziti do prosipanja i nereda. Idealno je planirati kantu za otpatke u blizini sudopere i radne površine.

5. Otvorene police

Iako izgledaju moderno i dekorativno, otvorene police skupljaju prašinu, masnoću i nečistoće nastale kuhanjem. Takođe, lako mogu da stvore izgled nereda, pa se preporučuju samo za manje korišćene dekorativne zone.

boho kuhinja
Izvor: Shutterstock

6. Osjetljivi i nepraktični materijali

Radne površine i zidne obloge od poroznih materijala ili sa svijetlim fugama brže pokazuju tragove prljavštine i mrlje. Izdržljivi materijali poput kvarca dugoročno zahtijevaju manje održavanja.

7. Previše aparata na radnoj površini

Aparati za kafu, blenderi, friteze i drugi uređaji mogu zatrpati radnu površinu i otežati čišćenje. Ugradni elementi za aparate ili skrivena mjesta za odlaganje pomažu da kuhinja ostane uredna i funkcionalna.

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Tagovi

kuhinja uređenje doma savjeti

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