Zaboravite keramičke pločice: Skrivene police postaju hit u modernim kuhinjama

Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
Umjesto pločica sada su praavi hit skrivene police u kuhinji. Pogledajte pametno rješenje za moderan dizajn!

Novi trend u kuhinjama: Skrivene police umjesto keramičkih pločica Izvor: Shutterstock

Standardi uređenja enterijera posljednjih godina značajno su se promijenili, a savremeni domovi sve više se prilagođavaju brzom načinu života i potrebi za funkcionalnošću.
Nekada su dominirala trajna i masivna rješenja koja su se rijetko mijenjala, dok danas mnogi žele prostor koji može lako da se prilagodi novim potrebama i estetskim trendovima.

Upravo zbog toga minimalistički enterijeri, skriveni elementi i multifunkcionalna rješenja postaju jedan od vodećih trendova, posebno kada je riječ o kuhinjama.

Dio zida između gornjih i donjih kuhinjskih elemenata, koji je godinama bio rezervisan za klasične keramičke pločice, sada dobija potpuno novu funkciju.

Umjesto pločica sa fugama koje je često teško održavati, sve više domova dobija velike pokretne panele elegantnog izgleda. Na prvi pogled djeluju kao luksuzne mermerne ili kamene obloge, ali iza njih se krije dodatni prostor za odlaganje.

Kada se paneli pomjere ili otvore, iza minimalističke površine pojavljuju se skrivene police za začine, organizovani ormarići, prostor za čaše i šolje, pa čak i mjesto za male kuhinjske uređaje.

Mnoge je oduševila upravo kombinacija urednog izgleda i maksimalne iskorištenosti prostora, jer kuhinja za svega nekoliko sekundi može izgledati potpuno čisto i organizovano, čak i tokom pripreme hrane.

In galeriji ispod pogledajte kako da transformišete izgled starih pločica bez puno ulaganja!

Dizajneri enterijera ovakav koncept sve češće nazivaju budućnošću modernih kuhinja, jer zid više nije samo dekorativni element, već aktivni dio prostora koji skriva stvari i olakšava organizaciju doma.

Trend je izazvao veliko interesovanje i na društvenim mrežama, gdje su korisnici komentarisali da ovakve kuhinje izgledaju kao "kuhinje budućnosti". Posebno su pohvaljeni minimalistički izgled i praktičnost sistema skrivenih pregrada.

Mnogi su posebno pohvalili činjenicu da kuhinja deluje prostrano i uredno bez obzira na količinu stvari koje se nalaze unutra. „Sve izgleda čisto i elegantno“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Ovako nešto bih odmah poželeo u svom stanu.“

Ipak, deo ljudi upozorio je i na moguće nedostatke ovakvog dizajna. Neki smatraju da su za ovakva rešenja potrebni veći prostori i dodatna dubina zidova kako bi sistem mogao kvalitetno da se izvede. Drugi su istakli da skriveni sistemi možda nisu praktični za svaki stil kuvanja.

U galeriji ispod zavirite u stan sa japanskim detaljima!

Ipak, pojedini korisnici otvorili su i pitanja održavanja, dostupnosti utičnica i praktičnosti u manjim stanovima, navodeći da ovakav koncept možda više odgovara luksuznim kućama i većim prostorima.

Veliku pažnju privukao je video koji je objavio indijski studio za dizajn enterijera FABROS INT, specijalizovan za modularne kuhinje i savremena rješenja za uređenje doma. Prema informacijama sa njihovih društvenih mreža, iza sebe imaju više od deset godina iskustva i više od 200 realizovanih projekata.

 Jutarnji.hr/Lepa i srećna

