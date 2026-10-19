Zaboravite na kuhinju zatrpanu aparatima: Sada svi traže ovo rješenje

Pretrage za skriveno odlaganje kuhinjskih aparata u Velikoj Britaniji porasle su 453 odsto. Pogledajte o kakvom je rješenju riječ.

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Kuhinjski pultovi prepuni aparata mogli bi postati prošlost, barem ako je suditi prema novim trendovima u uređenju doma. Sve više pažnje privlače praktična rješenja koja omogućavaju da se mali kućni aparati sklone iz vidokruga, a da i dalje budu lako dostupni kada zatrebaju.

Prema izvještaju britanske platforme Houzz, interesovanje za takozvane "garaže za aparate", odnosno posebno osmišljene prostore u kuhinjskim elementima u kojima se drže uređaji poput tostera, aparata za kafu i blendera, poraslo je za čak 453 odsto.

Podaci se odnose na pretrage na platformi Houzz u Velikoj Britaniji od januara do marta 2026. godine, u poređenju s istim periodom prethodne godine.

Aparati ostaju pri ruci, ali nisu na pultu

Ideja je jednostavna: umjesto da kuhinjski pult stalno zauzimaju brojni uređaji, za njih se predviđa poseban prostor unutar kuhinjskih elemenata. Na taj način aparati ostaju dostupni, ali ne narušavaju izgled radne površine.

Ovakvo rješenje može biti posebno praktično u kuhinjama u kojima se svakodnevno koriste različiti uređaji, ali i u prostorima gdje je važno sačuvati što više slobodne radne površine.

Iz Houzzovog izvještaja vidi se i rast interesovanja za ostala rješenja koja doprinose organizovanijoj kuhinji. Pretrage za ostavama u koje se može ući porasle su 63 odsto, dok je interesovanje za pomična kuhinjska ostrva više nego devet puta veće nego godinu ranije.

Trendovi ukazuju na to da se pri uređenju kuhinje sve više pažnje posvećuje načinu korišćenja prostora, a ne samo izgledu namještaja.

Skriveni prostori za odlaganje omogućavaju uredniji izgled, dok pomična ostrva mogu pružiti dodatnu fleksibilnost u zavisnosti od potreba domaćinstva.

Ipak, rast pretraga ne znači nužno da su ova rješenja već postala standard u svim domaćinstvima. Podaci pokazuju da interesovanje za njih raste među korisnicima platforme Houzz u Velikoj Britaniji.

Izvor: Houzz