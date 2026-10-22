Umjesto običnih bijelih utičnica, svi žele ovaj trend! Praktično je i kuhinja izgleda skuplje...

Izvor: Shutterstock

Prilikom uređenja kuhinje pažnju najčešće posvećujemo kuhinjskim elementima, radnoj ploči i rasvjeti, ali jedan mali detalj može da napravi veliku razliku. Riječ je o skrivenim utičnicama ugrađenim direktno u radnu površinu, koje su sve zanimljivije rješenje za moderne i minimalističke kuhinje.

Za razliku od klasičnih utičnica na zidu, ovi modeli diskretno su uklopljeni u radnu ploču. Kada vam zatreba struja za mikser, blender ili aparat za kafu, jednostavno ih podignete ili izvučete, u zavisnosti od modela. Kada ih ne koristite, mogu da se spuste ili uvuku, pa radna površina izgleda urednije i elegantnije.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju skrivene utičnice u modernim kuhinjama!

Vidi opis Zaboravite na obične bijele utičnice u kuhinji: Svi sada ovo ugrađuju, kuća izgleda ljepše i skuplje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ovakve utičnice posebno dobro izgledaju u kuhinjama sa velikim ostrvom, ravnim frontovima i jednostavnim linijama, gdje je cilj da se izbjegne vizuelni nered. Osim što doprinose modernom izgledu, praktične su i kada želite da oslobodite zidove od dodatnih elemenata.

Ipak, prije ugradnje važno je provjeriti da li je izabrani model namijenjen za radne površine i kakvu zaštitu pruža od vlage i prosipanja tečnosti. Položaj utičnice treba pažljivo isplanirati, a ugradnju prepustiti kvalifikovanom električaru.

Ponekad upravo ovakvi detalji čine da kuhinja izgleda promišljeno, moderno i skuplje, bez potrebe za velikim promjenama u enterijeru.