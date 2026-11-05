Ušuškana u prirod, bez puno ulaganja, izgrađena je montažna kuća od 56 kvadrata koja će se dopasti svakome ko zamišlja život daleko od buke i gužve!

Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА

Mala kuća u šumi, okružena visokim borovima i zelenilom, dokaz je da za udoban boravak van grada nije neophodan veliki prostor ni ogroman budžet. Ova prizemna kuća ima oko 56 kvadrata, a izgrađena je brzo i uz pažljivo osmišljeno uređenje, tako da u njoj ima mjesta za sve što je potrebno za odmor i boravak porodice.

Plac od pet ari ranije je imao staru kuću, ali je ona zbog lošeg stanja morala da bude srušena. Vlasnici su željeli jednostavan objekat u koji mogu da dođu, popiju kafu, istuširaju se i predahnu od svakodnevnih obaveza, dok im je najvažniji dio imanja ostao povrtnjak. Zato su se odlučili za montažnu kuću od SIP panela, sendvič-panela sastavljenih od OSB ploča i izolacionog sloja.

Temelj je urađen na šipovima, a konstrukcija kuće podignuta je za svega dvije sedmice. Završni radovi trajali su nešto više od mjesec dana, pa je cijeli posao završen za približno dva mjeseca. Za zatvorenu konstrukciju, prozore, vrata i krov izdvojeno je oko milion rubalja, dok su dodatno plaćeni pojedini radovi na uređenju, staze i stepenište.

U galeriji ispod pogledajte slike ove prelijepe male kuće na selu!

Vidi opis Seoska kuća od 56 kvadrata sređena kao bombona: Mala i ušuškana, a unutra ima sve što treba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 18 18 / 18 AD

Mala kuća, ali pametno raspoređen prostor

U kuću se ulazi kroz skroman hodnik, u kojem ima mjesta za ogledalo i eventualni plakar. Jedna od dvije sobe uređena je kao spavaća soba od svega osam kvadrata. U njoj su samo krevet, mali ormar i ogledalo, a neutralni bijeli tonovi, drvena greda i pogled na šumu stvaraju prijatnu, romantičnu atmosferu.

Druga prostorija je kupatilo, takođe površine oko osam kvadrata. Umjesto kade postavljena je tuš-kabina, a prostor je dobio i prozor, lavabo, toalet i veliki komad namještaja za peškire i sredstva za domaćinstvo. Zidovi i pod obloženi su laganim kvarc-vinilnim pločicama, a ugrađeno je i podno grijanje.

Kuhinja i dnevna soba spojene su u jednu cjelinu. Kuhinjski elementi raspoređeni su duž jednog zida, a tu su i mala ploča za kuvanje sa dvije ringle, sudopera, ugradni frižider i ormarići za odlaganje posuđa. Nema suvišnih polica ni dekoracije, što je posebno praktično u malom prostoru.

Sto koji se širi i dnevna soba za spavanje

Jedna od najpraktičnijih ideja jeste sto koji može da se izvuče i razvuče kada dođu gosti. Kada nije potreban, stoji uz zid, a po potrebi se pomjera u sredinu prostorije ili u dnevni boravak. Tako se prostor lako prilagođava različitim potrebama.

Dnevni dio opremljen je jednostavno: tu su sofa na razvlačenje, dvije fotelje i komoda za televizor i odlaganje stvari. Pošto se sofa pretvara u ležaj, u kući mogu da prespavaju četiri osobe, dvije u spavaćoj sobi i dvije u dnevnom boravku.

Enterijer je uređen u svijetlim, neutralnim tonovima, uz detalje u plavoj i sivoj boji. Drvene grede ostavljene su u prirodnoj nijansi, dok su plafon i zidovi svijetli, pa kuća djeluje prozračnije i prijatnije. Posebno je praktično i to što se električni radijatori mogu povezati u sistem i podešavati na daljinu, kako bi se tokom zime održavala željena temperatura bez nepotrebnog trošenja struje.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda još jedna lijepa kuća od 70 kvadrata!

Vidi opis Seoska kuća od 56 kvadrata sređena kao bombona: Mala i ušuškana, a unutra ima sve što treba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 15 / 15 AD

Terasa sa mekanim prozorima

Iz dnevne sobe izlazi se na prostranu terasu sa pletenim namještajem. Njena posebnost su takozvani meki prozori – providna PVC folija kojom se terasa zatvara kada je hladno, dok se tokom toplijih dana podiže i otvara.

Tako terasa može da se koristi i kada vrijeme nije idealno, a stepeništem se direktno silazi do bašte, plastenika i povrtnjaka. Umjesto ukrasnog pejzažnog uređenja, vlasnici su prednost dali praktičnim stazama, lejama i plastenicima, jer im je uzgoj povrća glavni razlog zbog kojeg dolaze na imanje.

Ova kuća pokazuje da i na maloj površini može da se organizuje udoban prostor za odmor. Uz jednostavnu konstrukciju, pažljivo odabrani namještaj i nekoliko praktičnih rješenja, dobili su malu kuću u kojoj ništa važno ne nedostaje.