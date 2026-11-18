Pročitajte mjesečni horoskop za decembar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: AI Info

Pročitajte mjesečni horoskop za decembar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju novac, ljubav i zdravlje!

OVAN

Novac

Decembar vam donosi priliku da konačno riješite poslovno pitanje koje se mjesecima odlaže. Saturn kreće direktno u vašem znaku 10. decembra, što simbolično označava period u kojem ćete jasnije da vidite rezultate prethodnog rada. Ako čekate unapređenje, odgovor nadređenih ili potpisivanje ugovora, druga polovina mjeseca mogla bi da donese konkretnije informacije. Pojedini Ovnovi mogli bi da dobiju ponudu za dodatni posao preko bivšeg kolege ili osobe sa kojom su ranije sarađivali. Ipak, prije prihvatanja provjerite koliko se dodatnih obaveza očekuje od vas. Praznična kupovina i pokloni mogli bi da opterete budžet, naročito ako budete pokušavali da svima ispunite želje. Sačuvajte dio novca za januar, umjesto da posljednje dane godine dočekate sa praznim računom.

Ljubav

Venera u Škorpiji od 4. decembra pojačava vašu potrebu za dubokom povezanošću, ali i otvara pitanja povjerenja i ljubomore. Slobodni Ovnovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koju neće odmah uspjeti da pročitaju. Privlačnost bi mogla da se razvije kroz zajednički posao, druženje ili razgovor koji će početi sasvim spontano. Nemojte da žurite sa zaključcima, naročito ako druga strana ne pokazuje emocije na način na koji očekujete. Zauzeti Ovnovi trebalo bi da razgovaraju sa partnerom o zajedničkim finansijama, planovima za praznike i obavezama koje ih očekuju. Pun Mjesec u Raku 24. decembra stavlja akcenat na porodicu i dom, pa bi upravo tada mogla da bude donesena važna odluka o zajedničkom životu ili promjeni porodične rutine.

Zdravlje

Kraj godine zahtijeva bolju organizaciju odmora. Saturn u vašem znaku podsjeća vas da ne možete neprekidno da funkcionišete pod pritiskom, čak i kada imate utisak da sve zavisi od vas. Obratite pažnju na kvalitet sna, redovne obroke i fizičku aktivnost, posebno ako ste prethodnih sedmica mnogo vremena provodili sjedeći. Nemojte da pokušavate da nadoknadite propuštene treninge iscrpljujućim vježbanjem. Druga polovina decembra pogodna je za uvođenje održivije dnevne rutine.

BIK

Novac

Finansije će da budu jedna od glavnih tema decembra, naročito kada je riječ o zajedničkim troškovima, dugovima i dugoročnim ulaganjima. Venera, vaša vladajuća planeta, ulazi u Škorpiju 4. decembra, pa ćete više da razmišljate o novcu koji dijelite sa partnerom ili drugim članovima porodice. Moguće je da ćete konačno da dobijete odgovor u vezi sa pozajmicom, zaostalom uplatom ili dogovorom koji je dugo bio na čekanju. Na poslu ćete morati da procijenite da li vam se isplati da prihvatite dodatnu odgovornost bez jasnog obećanja o većoj zaradi. Ako planirate kupovinu namještaja, tehnike ili vrednijeg komada garderobe, uporedite cijene prije nego što donesete odluku. Decembar je dobar za finansijsko planiranje, ali ne i za trošenje iz trenutnog raspoloženja.

Ljubav

Venera u Škorpiji aktivira vaše polje partnerstva, pa će ljubavni život da bude intenzivniji nego inače. Slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja će da ih privuče upravo zato što se razlikuje od njihovog uobičajenog tipa. Poznanstvo preko prijatelja ili na događaju kojem prvobitno niste planirali da prisustvujete moglo bi da preraste u zanimljivu romansu. Ipak, nećete da budete raspoloženi za nejasne odnose i nedorečene poruke. Zauzeti Bikovi imaće priliku da sa partnerom pokrenu temu zajedničkog života, budućnosti ili podjele troškova. Pun Mjesec 24. decembra mogao bi da donese porodični razgovor koji će vam pomoći da shvatite šta vam je zaista potrebno da biste se osjećali sigurno.

Zdravlje

Decembar vam donosi potrebu da usporite i više pažnje posvetite svakodnevnim navikama. Praznična hrana, kasni izlasci i neredovan san mogli bi da poremete ritam na koji ste navikli. Nemojte da čekate januar da biste se vratili redovnim obrocima i fizičkoj aktivnosti. Prijaće vam duže šetnje, boravak na svježem vazduhu i aktivnosti koje ne zahtijevaju previše napora. Posebno obratite pažnju na to da ne zanemarujete odmor zbog obaveza drugih ljudi.

BLIZANCI

Novac

Decembar vam donosi važne razgovore o poslovnim saradnjama, ugovorima i načinu na koji zarađujete. Merkur, vaša vladajuća planeta, ulazi u Strijelca 6. decembra, pa ćete lakše da predstavljate ideje, pregovarate i uspostavljate kontakte sa ljudima koji mogu da vam pomognu u profesionalnom razvoju. Moguća je ponuda za projekat koji uključuje više saradnika ili rad sa klijentima iz drugog grada. Ipak, nemojte da pristajete na dogovore koji nisu dovoljno precizirani. Ako vam neko ponudi honorarni angažman, unaprijed utvrdite rokove, obim posla i način isplate. Finansijski, najveći izazov biće sitni troškovi koji se gomilaju tokom praznika. Dostave, izlasci, pretplate i pokloni mogli bi da zauzmu veći dio budžeta nego što očekujete. Posljednja sedmica decembra pogodna je za planiranje novih izvora prihoda.

Ljubav

Mlad Mjesec u Strijelcu 9. decembra aktivira vaše polje partnerstva i donosi priliku za novi početak. Slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju osobu preko prijatelja, poslovnog kontakta ili društvenih mreža. Zanimljiva prepiska mogla bi brzo da preraste u dogovor za susret, a posebno će da vas privuče neko sa kim možete da razgovarate o potpuno različitim temama. Zauzeti Blizanci trebalo bi da prestanu da izbjegavaju razgovor o planovima za budućnost. Ako već neko vrijeme odlažete odluku o zajedničkom putovanju, preseljenju ili važnoj porodičnoj obavezi, sada ćete morati da pronađete zajednički jezik. Pun Mjesec 24. decembra naglašava i temu povjerenja, pa je važno da ne prećutkujete ono što vas zaista muči.

Zdravlje

Previše obaveza i stalno mijenjanje planova mogli bi da utiču na vašu koncentraciju i kvalitet sna. Pokušajte da ne završavate poslovne zadatke neposredno pred odlazak u krevet i da ne provodite svako slobodno vrijeme uz telefon. Decembar je dobar period da uvedete jasniju granicu između posla i privatnog života. Prijaće vam kraće šetnje, druženje i aktivnosti koje vam omogućavaju da se mentalno odmorite. Nemojte zanemarivati signale umora samo zato što imate još nekoliko stvari na spisku.

RAK

Novac

Poslovne obaveze biće pojačane tokom prve polovine decembra, ali ćete imati priliku da pokažete koliko ste odgovorni i sposobni da rješavate komplikovane zadatke. Moguće je da će nadređeni da vam povjere organizaciju projekta ili da vas uključe u posao koji podrazumijeva veću samostalnost. Ako već neko vrijeme razmišljate o promjeni radnog mjesta, razgovori koji se budu vodili tokom druge polovine mjeseca mogli bi da vam pruže korisne informacije. Ipak, nemojte da dajete otkaz prije nego što imate konkretnu alternativu. Finansijski, obratite pažnju na troškove povezane sa domom, porodicom i prazničnim okupljanjima. Pun Mjesec u vašem znaku 24. decembra mogao bi da vas podstakne da konačno napravite ozbiljan plan štednje i odlučite koje obaveze više ne želite da preuzimate na sebe.

Ljubav

Pun Mjesec u Raku 24. decembra jedan je od najvažnijih astroloških događaja za vaš znak ovog mjeseca. Emocije koje ste dugo potiskivali mogle bi da izađu na površinu, naročito kada je riječ o porodici i partnerskim odnosima. Slobodni Rakovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom sa kojom nikada nisu do kraja razjasnili šta se dogodilo. Ipak, prije nego što se prepustite nostalgiji, zapitajte se da li se okolnosti zaista razlikuju od prethodnih. Zauzeti Rakovi mogli bi da razgovaraju o zajedničkom životu, uređenju doma ili planiranju porodice. Ako postoji nesporazum sa članom porodice, praznični susret mogao bi da bude prilika da se odnos popravi. Važno je da ne očekujete da drugi sami pogode šta vam smeta.

Zdravlje

Emotivna napetost mogla bi da se odrazi na vašu svakodnevnu energiju. Posebno obratite pažnju na potrebu za odmorom i trenutke u kojima preuzimate tuđe brige kao svoje. Redovan san, lagana fizička aktivnost i vrijeme provedeno u mirnom okruženju pomoći će vam da lakše završite godinu. Nemojte da zanemarujete svoje potrebe zbog porodičnih i poslovnih obaveza. Ako vas nešto duže vrijeme fizički muči, obratite se ljekaru umjesto da sami odlažete provjeru.

LAV

Novac

Decembar vam donosi mogućnost da predstavite svoje ideje i napravite korak ka profesionalnom cilju koji vam je važan. Posebno su naglašeni kreativni poslovi, obrazovanje, mediji, marketing i saradnje sa ljudima iz inostranstva. Moguće je da ćete da dobijete poziv da učestvujete u projektu koji vam pruža veću vidljivost ili priliku da pokažete znanje iz oblasti kojom želite ozbiljnije da se bavite. Ipak, Jupiter kreće retrogradno u vašem znaku 13. decembra, pa ćete morati da preispitate neka očekivanja. Ako ste planirali veliku poslovnu promjenu, sada je važno da provjerite sve detalje prije nego što se obavežete. Finansijski, mogli biste da potrošite više nego što ste planirali na putovanja, garderobu i praznične proslave. Ne morate svakim poklonom da dokazujete koliko vam je neko važan.

Ljubav

Venera u Škorpiji od 4. decembra stavlja akcenat na privatni život, porodicu i potrebu za emocionalnom sigurnošću. Slobodni Lavovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koju već poznaju, ali koju do sada nisu posmatrali kao potencijalnog partnera. Jedan susret u zajedničkom društvu mogao bi da promijeni vaš utisak. Zauzeti Lavovi trebalo bi da obrate pažnju na svakodnevnu komunikaciju sa partnerom. Veliki gestovi i skupi pokloni neće da riješe problem ako izostaju pažnja i podrška. Pun Mjesec 24. decembra mogao bi da donese razgovor o porodičnim planovima ili organizaciji praznika. Nemojte da insistirate da sve bude po vašem, već dozvolite partneru da predloži drugačije rješenje.

Zdravlje

Jupiterovo retrogradno kretanje u vašem znaku podstiče vas da preispitate način na koji trošite energiju. Ako ste u prethodnom periodu pretjerivali sa obavezama, treninzima ili izlascima, decembar je dobar trenutak da uspostavite ravnotežu. Ne morate da budete najaktivniji u svakom društvu niti da svaku slobodnu večer ispunite planovima. Više pažnje posvetite odmoru, redovnim obrocima i kvalitetnom snu. Prijaće vam aktivnosti u kojima uživate, bez takmičenja i pritiska da stalno postižete bolje rezultate.

DJEVICA

Novac

Decembar je dobar period za rješavanje praktičnih pitanja koja ste odlagali tokom jeseni. Moguće je da ćete da razgovarate o promjeni radnih zadataka, drugačijoj organizaciji posla ili uslovima pod kojima biste nastavili saradnju sa određenom firmom. Ako imate ideju za dodatni posao, druga polovina mjeseca pogodna je za istraživanje tržišta, pravljenje ponude i razgovor sa potencijalnim klijentima. Sunce ulazi u Jarca 21. decembra, što vam donosi više motivacije za konkretne rezultate i dugoročne planove. Finansijski, trebalo bi da obratite pažnju na troškove koji se odnose na dom, tehniku i svakodnevne potrebe. Prije nego što kupite nešto skuplje, razmislite da li vam je zaista neophodno ili samo pokušavate da sebi olakšate praznični stres. Nemojte preuzimati tuđe finansijske obaveze bez jasnog dogovora.

Ljubav

Venera u Škorpiji donosi vam više prilika za razgovore, susrete i upoznavanje ljudi koji dijele vaša interesovanja. Slobodne Djevice mogle bi da se zainteresuju za nekoga iz neposrednog okruženja, možda osobu koju viđaju na poslu, u omiljenom kafiću ili preko zajedničkih prijatelja. Odnos bi mogao da se razvija kroz česte razgovore, bez velikih romantičnih gestova na početku. Zauzete Djevice trebalo bi da razgovaraju sa partnerom o raspodjeli svakodnevnih obaveza. Ako imate osjećaj da ste vi osoba koja uvijek organizuje praznike, kupuje poklone i rješava porodične zadatke, vrijeme je da odgovornost podijelite. Pun Mjesec 24. decembra mogao bi da donese zanimljiv poziv ili susret sa prijateljima koji će vam popraviti raspoloženje.

Zdravlje

Decembar vas podsjeća da ne morate sve da završite sami. Preopterećenost svakodnevnim zadacima mogla bi da vam oduzme energiju i poremeti odmor. Pokušajte da napravite realan raspored i ostavite dovoljno vremena za obroke, san i fizičku aktivnost. Nemojte da se opterećujete strogim pravilima ishrane tokom praznika. Mnogo je važnije da pronađete ravnotežu i da se ne vraćate iscrpljujućim navikama čim izađete iz uobičajene rutine.

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