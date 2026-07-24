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"Ako pomenete moju porodicu, odlazim": Klop postao selektor Njemačke i odmah zaprijetio svima

"Ako pomenete moju porodicu, odlazim": Klop postao selektor Njemačke i odmah zaprijetio svima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Jirgen Klop želi da ima drugačiji status u javnosti od svojih kolega Tuhela i Nagelsmana koji su bili izloženi napadima.

Jirgen Klop postao selektor Njemačke Izvor: JAN WOITAS / AFP / Profimedia

Trofejni trener Jirgen Klop započeo je novo poglavlje u karijeri - postao je selektor Njemačke! Ono što se nagovještavalo već nedjeljama sada je dobilo zvaničnu potvrdu, pa će jednu od najboljih evropskih selekcija u narednom periodu predvoditi nekadašnji trener Majnca, Borusije Dortmund i Liverpula.

Već je održana konfernecija na kojoj je Klop predstavljen, a Klop je tom prilikom imao veoma burno obraćanje javnosti. On je očigledno razočaran tretmanom koji su u njemačkim medijima imale njegove kolege Tomas Tuhel i Julijan Nagelsman, pa je prvu priliku iskoristio da postavi stvari na svoje mjesto.

"Ovaj posao ne radim za sebe. Radim ga za vas. Preuzimam ovaj posao iako sam vidio kako ste tretirali Juliana Nagelsmana. Preuzimam ga iako sam vidio kako ste tretirali Tomasa Tuhela", rekao je Klop i dodao:

"Ako budete pominjali moju porodicu, odlazim. Ako mislite da sam smeće, recite mi to u lice i odmah ću otići, bez traženja bilo kakve otpremnine".

Klop je potpisao ugovor do 2030. godine i imaće godišnju platu od 7.000.000 evra, baš kao i njegov prethodnik. Ipak, uloge im neće biti iste - Klop dobija šira ovlašćena i baviće se poslom koji nema direktne veze sa seniorskom selekcijom Njemačke. Fudbalski savez Nemačke procijenio je da bi Jirgen Klop svojim znanjem i iskustvom mogao da utiče na korjenite projmene u nemačkom fudbalu, koji je već godinama u krizi.

Klopov zadatak biće da osmisli promjene koje će dovesti do boljih rješenja u njemačkom fudbalu, jer su čelnici saveza nezadovoljni trenutnim stanjem. Navodno, Njemačka stvara premalo igrača, a samo rijetki od njih postaju svjetska klasa. Naciji sigurno ne fali talenta, ali joj fali pobjedničkog mentaliteta po kojem je godinama bila prepoznatljiva. Naravno - fali i rezultata, još od polufinala Evropskog prvenstva 2016. godine nisu uradili ništa veliko.

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Tagovi

Jirgen Klop Njemačka fudbal treneri

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