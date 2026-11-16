Reprezentacija Litvanije u najjačem sastavu napada Srbiju u FIBA kvalifikacijama, sa Jonasom Valančijunasom na čelu.
Reprezentacija Litvanije će u drugom FIBA kvalifikacionom prozoru odmjeriti snage sa timom Srbije, a potom i Bosne i Hercegovine. Trener Rimas Kurtinaitis će imati najjači sastav za meč protiv izabranika Dušana Alimpijevića.
Litvanija je imala mnogo problema u posljednjem periodu, što kadrovskih, što u samoj federaciji, ali je uspjela svim preprekama da odoli i sad je spremna da 26. novembra dočeka reprezentaciju Srbije od 17.30 časova u trećem kolu grupe J u FIBA kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tri dana kasnije ovaj tim će gostovati u Bosni i Hercegovini gdje će od 18 sati igrati protiv ekipe Darija Đerđe.
Litvanci spremaju najjače oružje za Srbiju: Na spisku čak 24 igrača, a vodi ih Jonas Valančijunas
Novi selektor Litvanije je odredio čak 24 igrača koji će braniti boje nacionalnog tima. Među njima je čak šestorica košarkaša Žalgirisa: Jonas Valančijunas, Ažuolas Tubelis, Arnas Butkevičijus, Deividis Sirvidis, Marekas Blaževičijus i Dovidas Gedraitis. Na listi igrača je i košarkaš Bajerna Rokas Jokubaitis, povratnik u redove nacionalnog tima, pošto je posljednji put igrao za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu 2025.
Dio tima naravno nije Domantas Sabonis zbog sezone u NBA ligi, kao i košarkaš Čikaga Matas Buzelis, ali i mladi Kasparas Jakučionis koji je košarkaš Milvokija. Selektor je pokušao da u tim vrati i Marijusa Grigonisa, ali je košarkaš Žalgirisa bio vrlo jasan: "Koliko god da smo razgovarali, Marijus je vrlo jasno rekao: 'Već sam se zahvalio reprezentaciji.'"
Litvanija ima veoma važan zadatak u narednom periodu. Trenutno zauzima četvrto mjesto i ima skor 4-4, a ispred nje se nalaze Italija (5-3), Srbija (6-2) i nepobjediva Turska (8-0).
Ko je sve na spisku reprezentacije Litvanije?
Spisak reprezentacije broji 24 imena:
- Augustas Marčiulionis
- Rokas Jokubaitis
- Kristupas Žemaitis
- Vaidas Kariniauskas
- Dovidis Giedraitis
- Ignas Sargijunas
- Deividas Sirvidis
- Margiris Normantas
- Mantas Rubštavičjius
- Arnas Butkevičijus
- Ignas Brazdeikis
- Gitis Radzevičjius
- Lukas Uleckas
- Gitis Masijulis
- Donatas Tarolis
- Paulijus Danusevičijus
- Osvaldas Olisevičijus
- Eimantas Bendžijus
- Ažuolas Tubelis
- Marekas Blaževičijus
- Jonas Valančunas
- Arturas Gudaitis
- Gabrielijus Maldunas
- Laurinas Birutis.