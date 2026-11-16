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Litvanci spremaju najjače oružje za Srbiju: Na spisku čak 24 igrača, a vodi ih Jonas Valančijunas

Litvanci spremaju najjače oružje za Srbiju: Na spisku čak 24 igrača, a vodi ih Jonas Valančijunas

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Litvanije u najjačem sastavu napada Srbiju u FIBA kvalifikacijama, sa Jonasom Valančijunasom na čelu.

Spisak reprezentacije Litvanije za meč sa Srbijom Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Litvanije će u drugom FIBA kvalifikacionom prozoru odmjeriti snage sa timom Srbije, a potom i Bosne i Hercegovine. Trener Rimas Kurtinaitis će imati najjači sastav za meč protiv izabranika Dušana Alimpijevića.

Litvanija je imala mnogo problema u posljednjem periodu, što kadrovskih, što u samoj federaciji, ali je uspjela svim preprekama da odoli i sad je spremna da 26. novembra dočeka reprezentaciju Srbije od 17.30 časova u trećem kolu grupe J u FIBA kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tri dana kasnije ovaj tim će gostovati u Bosni i Hercegovini gdje će od 18 sati igrati protiv ekipe Darija Đerđe.

Novi selektor Litvanije je odredio čak 24 igrača koji će braniti boje nacionalnog tima. Među njima je čak šestorica košarkaša Žalgirisa: Jonas Valančijunas, Ažuolas Tubelis, Arnas Butkevičijus, Deividis Sirvidis, Marekas Blaževičijus i Dovidas Gedraitis. Na listi igrača je i košarkaš Bajerna Rokas Jokubaitis, povratnik u redove nacionalnog tima, pošto je posljednji put igrao za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu 2025.

Dio tima naravno nije Domantas Sabonis zbog sezone u NBA ligi, kao i košarkaš Čikaga Matas Buzelis, ali i mladi Kasparas Jakučionis koji je košarkaš Milvokija. Selektor je pokušao da u tim vrati i Marijusa Grigonisa, ali je košarkaš Žalgirisa bio vrlo jasan: "Koliko god da smo razgovarali, Marijus je vrlo jasno rekao: 'Već sam se zahvalio reprezentaciji.'"

Litvanija ima veoma važan zadatak u narednom periodu. Trenutno zauzima četvrto mjesto i ima skor 4-4, a ispred nje se nalaze Italija (5-3), Srbija (6-2) i nepobjediva Turska (8-0).

Ko je sve na spisku reprezentacije Litvanije?

Spisak reprezentacije broji 24 imena:

  1. Augustas Marčiulionis
  2. Rokas Jokubaitis
  3. Kristupas Žemaitis
  4. Vaidas Kariniauskas
  5. Dovidis Giedraitis
  6. Ignas Sargijunas
  7. Deividas Sirvidis
  8. Margiris Normantas
  9. Mantas Rubštavičjius
  10. Arnas Butkevičijus
  11. Ignas Brazdeikis
  12. Gitis Radzevičjius
  13. Lukas Uleckas
  14. Gitis Masijulis
  15. Donatas Tarolis
  16. Paulijus Danusevičijus
  17. Osvaldas Olisevičijus
  18. Eimantas Bendžijus
  19. Ažuolas Tubelis
  20. Marekas Blaževičijus
  21. Jonas Valančunas
  22. Arturas Gudaitis
  23. Gabrielijus Maldunas
  24. Laurinas Birutis.

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Tagovi

Litvanija Svjetsko prvenstvo kvalifikacije

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