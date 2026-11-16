Reprezentacija Litvanije u najjačem sastavu napada Srbiju u FIBA kvalifikacijama, sa Jonasom Valančijunasom na čelu.

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Reprezentacija Litvanije će u drugom FIBA kvalifikacionom prozoru odmjeriti snage sa timom Srbije, a potom i Bosne i Hercegovine. Trener Rimas Kurtinaitis će imati najjači sastav za meč protiv izabranika Dušana Alimpijevića.

Litvanija je imala mnogo problema u posljednjem periodu, što kadrovskih, što u samoj federaciji, ali je uspjela svim preprekama da odoli i sad je spremna da 26. novembra dočeka reprezentaciju Srbije od 17.30 časova u trećem kolu grupe J u FIBA kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tri dana kasnije ovaj tim će gostovati u Bosni i Hercegovini gdje će od 18 sati igrati protiv ekipe Darija Đerđe.

Vidi opis Litvanci spremaju najjače oružje za Srbiju: Na spisku čak 24 igrača, a vodi ih Jonas Valančijunas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Novi selektor Litvanije je odredio čak 24 igrača koji će braniti boje nacionalnog tima. Među njima je čak šestorica košarkaša Žalgirisa: Jonas Valančijunas, Ažuolas Tubelis, Arnas Butkevičijus, Deividis Sirvidis, Marekas Blaževičijus i Dovidas Gedraitis. Na listi igrača je i košarkaš Bajerna Rokas Jokubaitis, povratnik u redove nacionalnog tima, pošto je posljednji put igrao za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu 2025.

Dio tima naravno nije Domantas Sabonis zbog sezone u NBA ligi, kao i košarkaš Čikaga Matas Buzelis, ali i mladi Kasparas Jakučionis koji je košarkaš Milvokija. Selektor je pokušao da u tim vrati i Marijusa Grigonisa, ali je košarkaš Žalgirisa bio vrlo jasan: "Koliko god da smo razgovarali, Marijus je vrlo jasno rekao: 'Već sam se zahvalio reprezentaciji.'"

Litvanija ima veoma važan zadatak u narednom periodu. Trenutno zauzima četvrto mjesto i ima skor 4-4, a ispred nje se nalaze Italija (5-3), Srbija (6-2) i nepobjediva Turska (8-0).

Ko je sve na spisku reprezentacije Litvanije?

Spisak reprezentacije broji 24 imena: