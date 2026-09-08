Šokantna odluka pred duel sa Srbijom: Litvancima više nije bitna reprezentacija

Šta se dešava sa reprezentacijom Litvanije, prijeti im istorijski debakl?

Izvor: Yasar Aykac / Alamy / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije je u jako dobroj poziciji za plasman na Svjetsko prvenstvo, nakon što je obezbijedila dvije jako važne pobjede u avgustovskom prozoru. Naredni izazov za četu Dušana Alimpijevića je u novembru, kada gostuju selekciji Litvanije i dočekuju Italijane.

Litvanci su u opasnosti da propuste prvi Mundobasket poslije više od dvije decenije, ali još uvijek nisu sve šanse izgubljene. Iako je za 26. novembar zakazan evropski "klasik" sa Srbijom, tamošnji Savez se ne ponaša tako. Litvanci su odlučili da dočekaju "orlove" u Klaipedi, u hali koja prima 5.000 navijača.

Oko čitave reprezentacije i Saveza se stvorila jako loša atmosfera nakon loših rezultata, a izgleda da nisu problem samo porazi. Po pravilu je nacionalna selekcija igrala u Žalgirio Areni ili areni Ritasa u Vilnjusu, ali ovog puta to nije slučaj. Nema sumnje da bi navijači dali veliki vjetar u leđa igračima, ali ovaj signal nije dobar ni za jednu stranu...

Da li je o ovome govorio Valančijunas?

Izvor: MN PRESS

Dugogodišnji NBA centar Jonas Valančijunas vratio se u domovinu i u novoj sezoni nosiće dres Žalgirisa, ali ga u Litvaniji nije dočekala najbolja situacija.

Propustio je ljetne FIBA prozore i otvoreno ukazao na probleme u komunikaciji i osnovnoj organizaciji Saveza. "Možemo da spavamo i u lošijem hotelu. S tim nemamo problem. Ali, ponekad je riječ o osnovnom ljudskom obziru i rasporedu. Ljeto je prilika da provedemo više vremena sa porodicama, naročito oni koji tokom godine ne borave u Litvaniji. Želite razuman raspored i da znate kakav vam je plan, kako biste mogli da uskladite porodični život sa obavezama u reprezentaciji", rekao je Valančijunas i nastavio:

"Čas se raspored mijenja, čas se ne mijenja. Nešto će se desiti, pa ipak neće... Prisutna je neizvjesnost, stalne promjene planova... Da, autobusi su dobri, čarter letovi su dobri, sve je u redu. Ali kada se raspored promijeni u roku od 15 minuta, baš kad ste već krenuli, to djeluje čudno. Mi smo odrasli ljudi", kaže Jonas i poentira:

"Savez se ovim ne bavi od juče. Taj period traje samo dvije nedjelje. Moguće je unaprijed organizovati sve sale i kompletan raspored, umjesto da sjedimo u hotelskom holu i odlučujemo šta ćemo tog dana raditi."

Poruka predsjedniku: "Podnesi ostavku"

Izvor: Yasar Aykac / Alamy / Profimedia

Valančijunas nije svu odgovornost za probleme Litvanije slavio selektora Rimasa Kurtinaitisa, već je imao žestoku poruku za predsjednika Saveza.

"Moj odnos sa Rimasom je dobar. Možda se negdje ne slažemo ili drugačije vidimo određene stvari. Ali on je selektor i on donosi košarkaške odluke."

Upitan o kritikama upućenim igračima koji odbijaju pozive za reprezentaciju. "Ako smo takve nepatriote zato što nismo došli, onda imam pitanje za Mindaugasa: Zašto ne podnese ostavku? Ako ste patriota i toliko volite Litvaniju, i vidite da je to pakao, da su stvari zaista loše i da je podjela užasna, onda recite: 'Zbog Litvanije, odlazim'", rekao je vidno bijesan Valančijunas.

Situacija u grupi je takva da je Turska maksimalna sa osam pobjeda i već je obezbijedila Mundobasket, Srbija je druga sa skorom 6-2, dok je Italija treća sa 5-3. Litvanci imaju polovičan učinak 4-4, slijedi BiH sa 3-5, koliko ima i Island.