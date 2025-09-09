logo
Adetokunbo ide na Šenguna: Dominacija Grčke za spektakl na Eurobasketu!

Adetokunbo ide na Šenguna: Dominacija Grčke za spektakl na Eurobasketu!

Autor Nemanja Stanojčić
0

Grčka je pobijedila Litvaniju i zakazala spektakl sa Turskom u polufinalu Evropskog prvenstva. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Eurobasket 2025 Grčka u polufinalu Izvor: Gints Ivuskans / AFP / Profimedia

Spektakl nas čeka na Eurobasketu - Grčka će igrati protiv Turske u polufinalu. Obje ekipe su manje-više rutinski odradile svoj posao u četvrtfinalu. Grci su u večernjem terminu savladali borbene Litvance - 87:76.

To ujedno znači da ćemo sa jedne strane gledati Alperena Šenguna, sa druge Janisa Adetokumba. Dvojicu igrača koja dominiraju na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu. Turčin koji je ispisao istoriju sa tripl-dablom i Grk koji djeluje nezaustavljivo zaista. Ovaj meč na programu je u petak.

Što se samog meča tiče Litvanija se borila koliko je mogla bez povrijeđenog Rokasa Jokubaitisa koji je završio vjerovatno i cijelu sezonu. Uz sve to je rovit i najbolji igrač tima Jonas Valančijunas koji ima problem sa rukom, držao se i za lakat i za rame i često su mu držali led na klupi. Sa svim tim problemima nije moglo mnogo bolje.

Kada je lista strijelaca u pitanju kod pobjednika istakli su se Janis (29, 6sk, 2as) i Toliopulos (17), dok je na drugoj strani najbolji bio Valačnijunas sa dabl-dabl učinkom (24, 15sk).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Eurobasket 2025 Grčka Litvanija košarka

