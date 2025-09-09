Jokić nije uspio, "Bejbi Jokić" jeste: Alperen Šengun ušao u istoriju na Eurobasketu 2025!

Nevjerovatna partija turskog košarkaša Alperena Šenguna na Evropskom prvenstvu.

Izvor: TOMS KALNINS/EPA

Eurobasket 2025 ostaće zapamćen kao prvi turnir na kojem smo vidjeli dva tripl-dabl učinka, a pomalo neverovatno zvuči da Nikola Jokić nije napravio nijedan od njih. Prvo je tri kolone popunio Luka Dončić, još u grupnoj fazi, a onda smo od turskog centra Alperena Šenguna vidjeli monstruoznu partiju u četvrtfinalu protiv Poljske.

Najbolji igrač Turske završio je meč sa 19 postignutih poena, 12 skokova i 10 asistencija, a u finišu meča nije bilo potrebe ni da juri statistiku ni da bude na terenu u ubjedljivom trijumfu njegovog tima (91:77). Šengun je na ovom meču igrao 31 minut, ali mu je za tripl-dabl učinak bilo dovoljno oko 25 minuta.

Biće ovo još jedan argument za "ukidanje" nadimka po kojem je posljednjih nekoliko sezona prepoznatljiv u SAD. Amerikanci ga godinama zovu "Bejbi Jokić" jer stilom igre podseća na srpskog košarkaša, ali sada je uradio nešto što Nikoli nikada nije pošlo za rukom. Nikola Jokić nema tripl-dabl na Evropskom prvenstvu, a pitanje je i da li će ikada napraviti jer je ovo možda njegov posljednji Eurobasket u karijeri.

Šengun se priključio veoma malom krugu igrača koji su bili dvocifreni u tri statistička parametra. Na tom spisku je pored Dončića tandem hrvatskih košarkaša, ali i jedan bivši košarkaš Partizana koji u Humskoj nije ostavio dublji trag jer se nije uklopio u sistem Željka Obradovića. Ovo su svi tripl-dabl učinci na Eurobasketu:

Stojan Vranković (Hrvatska) - 12 poena, 13 skokova, 10 blokada protiv Grčke 1993. godine

Toni Kukoč (Hrvatska) - 15 poena, 12 skokova, 11 asistencija protiv Finske 1995. godine

Andrej Mandače (Rumunija) - 14 poena, 10 skokova, 12 asistencija protiv Crne Gore 2017. godine

Mateuš Ponitka (Poljska) - 25 poena, 16 skokova, 10 asistencija protiv Slovenije 2022. godine

Luka Dončić (Slovenija) - 26 poena, 10 skokova, 11 asistencija protiv Belgije 2025. godine

