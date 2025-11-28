Preokret za istoriju: Litvanija u posljednjih 13 sekundi, nadoknadila sedam razlike (VIDEO)

Pogledajte kako je Litvanija pobijedila Veliku Britaniju uprkos tome što je gubila sedam razlike.

Navikli smo da FIBA "prozori" u kvalifikacijama uvijek donose neka iznenađenja zbog sastava u kojima igraju one najbolje reprezentacije Evrope, pa je tako malo falilo da Velika Britanija savlada Litvaniju. Na 13 sekundi do kraja Litvanija je gubila sedam razlike, ali je vjerovali ili ne, uspjela to da nadoknadi i slavi 89:88.

Jedan od najvećih preokreta svih vremena režirao je Ignjas Sargijunas koji je sa tri vezane trojke, poput Rodnija Rodžersa iz Denvera, uspio da donese veliku pobjedu Litvancima na startu kvalifikacija za Mundobasket. Pogledajte kako je to izgledalo:

Greatest comebacks I've seen:



1995 | Reggie Miller

2004 | Tracy McGrady

2025 | Ignas Sargiūnas#FIBAWC|#StepItUppic.twitter.com/TwuVya5xBe — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC)November 27, 2025



Interesantno je i da je Sargijunas pobjedu donio uz zvuk sirene, trojkom sa deset metara, nakon što su Britanci izgubili loptu, a ukupno je ubacio 27 poena i bio najefikasniji igrač utakmice. Tri od četiri trojke koje je postigao - dao je u posljednjih devet sekundi, što podvig čini još nevjerovatnijim.

Inače se radi o košarkašu Ritasa iz Vilnjusa i kome je Eurobasket 2025 bio i prvi turnir na kome je igrao sa "A" reprezentacijom, dok sa mlađim selekcijama ima tri medalje (dva srebra i bronzu).

