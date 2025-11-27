Preletio više od 13.000 km i donio pobjedu Srbiji: "Sada da proslavim sa svojim ljudima"

Dušan Ristić bio je iks faktor u pobjedi Srbije protiv Švajcarske i to na svoj rođendan.

Srbija je od 23 poena zaostatka napravila preokret i pobijedila Švajcarsku (90:86). Upisana je prva pobjeda u kvalifikacijama za Mundobasket prva pod palicom Dušana Alimpijevića, a jedan od "iks faktora" bio je novi kapiten Dušan Ristić koji je meč završio sa 24 poena, uz završen šut za tri (4/4). I to na svoj 30. rođendan.

"Igrali smo mekano u odbrani u prvom poluvremenu, to je uticalo na napad koji smo igrali dosta zgrčeno bez ikakve ideje. Selektor je sa razlogom bio nezadovoljan u tom segmentu. U drugom dijelu smo pojačali odbranu, žargonski smo im 'ušli u meso' i napad je poslije i došao. Bitna pobjeda iako naš performans nije bio na nivou. Kvalifikacije dugo traju i pojbede su ono što se pamti", počeo je Ristić.

Za njega nije važno koji meč je u pitanju, kada god Srbija pozove, tu je. Došao je iz Japana i sa kapitenskom trakom predvodio tim.

"Imamo mlad tim, još par momaka i ja smo jedini sa nekim iskustvom. Za mene je čast kada sam ovdje, nebitno da li su kvalifikacije ili velika prvenstva. Za mene ova utakmica nije bila drugačija od neke na velikim prvenstvima."

Dušan je na današnji dan napunio 30 godina i sebi i Srbiji je dao najljepši poklon, na terenu.

"Lijepo je što mi je rođendan danas. Drago i je što sam imao priliku da se vratim kući iz dalekog Japana. Za mene je jako lijep osjećaj da budem među svojim ljudima i da sa njima proslavim rođendan."

"Saigračima sam pokušao da objasnim"

Kapiten Ristić pokazao je na svom primjeru kako se igra za nacionalni tim. Kapitenska traka i pobjeda, savršeno veče za njega i ekipu.

"Kao jedan od iskusnijih to je moja uloga. Pokušao sam da ohrabrim ekipu. Dešavalo nam se ovo i u prošlosti da ne možemo ništa da ubacimo, da rival ubaci sve. Nismo prvi put u ovoj situaciji. Saigračima sam pokušao da objasnim da igramo jako do kraja i da će se šansa otvoriti."

U nedjelju će "orlovi" igrati protiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

"Da malo odmorimo, da vidimo snimak šta može bolje, mnogo toga može bolje. Imamo tri dana za pripremu, biće teška utakmica na gostujućem terenu. Ako budu gledali ovu utakmicu reći će da mogu da igraju sa nama. Moramo da odgovorimo i da igramo mnogo bolje nego u prvom poluvremenu", zaključio je Ristić.

