"Pitanja za selektora koji se ne kupa": Alimpijević napravio šou na konferenciji poslije velikog preokreta

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dušan Alimpijevć napravio je šou na konferenciji za medije poslije pobjede protiv Švajcarske i velikog preokreta u Pioniru-

Alimpijević anegdota selektor koji se ne kupa Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA

Dušan Alimpijević ostvario je prvu pobjedu na klupi Srbije kao selektor. U "Pioniru" je pala Švajcarska poslije preokreta pošto je ekipa od "-23" uspjela da dođe do trijumfa (90:86). Poslije utakmice je novi selektor napravio šou na konferenciji za medije.

Sve se dogodilo potpuno slučajno i nastala je jedna od anegdota koju će da prepričava vjerovatno i on sam kada se bude sjećao svog debija na klupi. U sali za konferencije sjedili su Dušan Alimpijević i kapiten Dušan Ristić.

  • PR KSS: Zamoliću vas prvo pitanja za Dušana, da bismo ga pustili na tuširanje.
  • Alimpijević: Obojica smo Dušan.
  • PR KSS: Izvinjavam se, za gospodina Ristića.
  • Novinar: Selektor se ne kupa.
  • Alimpijević prasnuo u smijeh: Selektor se ne kupa, da li se 'čuje' do tamo?

Poslije odgovora kapitena "orlova" došao je na red i Alimpijević da odgovara na pitanja srpskih medija.

"Pitanja za mene koji se ne kupam", nasmijao se Alimpijević.

"Moram li ovoliko na engleskom?"

Izvor: MN PRESS

Vidjelo se i koliko je Alimpijeviću stalo na debiju da odgovori na sva pitanja. Protokol je takav da na konferenciji prvo kaže na engleskom utiske o meču. Pričao je nešto duže, počeo da ulazi u obrazloženje situacije i onda je zastao.

"Moram li ovako dugo na engleskom?", pitao je Alimpijević PR-a KSS i kada je dobio objašnjenje da ne mora, nasmijao se i onda je završio na engleskom, pa je znatno više pričao na srpskom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

