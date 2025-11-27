Alimpijević najavio dvije promjene za meč sa "zmajevima"

Dušan Alimpijević je otkrio da će u meču sa Bosnom i Hercegovinom u nedjelju za Srbiju zaigrati Ognjen Dobrić i Nemanja Dangubić.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević digao je ton tokom konferencije za medije poslije pobjede nad Švajcarskom (90:86) u kvalifikacijama za Mundobasket, a zatim je pričao o narednoj utakmici. Igraće Srbije sa Bosnom i Hercegovinom u nedjelju u "Skenderiji", a na tom meču će biti promena u srpskoj selekciji.

Na utakmici u "Pioniru" vidjeli smo Vasilija Micića, Ognjena Dobrića i Nemanju Dangubića pored terena. Od njih trojice, dvojica će igrati protiv BIH.

"Što se tiče Bosne biće promjena jer će u sastavu biti Dangubić i Dobrić. Micić je došao da nas posjeti, on nema dozvolu kluba i zdravstveno ima još nešto da riješi. Dangubić i Dobrić su dobili", rekao je selektor i zahvalio se Crvenoj zvezdi na tome što je pustila reprezentativce.

"Zahvalnost Crvenoj zvezdi koja je bila prekorektna u ovim FIBA prozorima, nemam riječi da se zahvalim. Oni su poslali Miljenovića, dali su nam sada Dobrića, a Davidovac je dobio dozvolu, ali se povrijedio. Jedino Uroša Plavšić koji je takođe bio pozvan, radi treninga nije pušten. Morao je da ostane jer imaju problema sa povredama centara i nisu bez njega mogli da imaju dobar trening. Ne radi se samo o tome. Asistent je sa nama iz Crvene zvezde, fizioterapeut, doktor, Neša Ilić. Veliko hvala njima."

U srpskoj grupi je Turska ubjedljivo savladala Bosnu i Hercegovinu (93:71).

"Imaću večeras sve informacije jer je moj trener na toj utakmici u Istanbulu pa ću imati više informacija.Skauting će se raditi u otežanim uslvoima jer je nov selektor i potpuno drugačiji tim. Vidio sam da je bilo 20 razlike", rekao je o tom meču Alimpijević.

Naglasio je da su FIBA prozori jako nepredvidivi za struku, da nikada ne znate na koga možete da računate, a što se tiče duela u nedjelju istakao je da se nada da će igrači biti cijelu utakmicu na nivou drugog poluvremena.

"Lično mislim da su ovi FIBA prozori toliko nepredvidivi, toliko nas zatiču iz prostog razloga što ne znate sa čim raspolažete. Moram da priznam da je za mene ovo bilo potpuno novo iskustvo.Sigurno će to biti drugačije od februara, ali da ne kvarimo. Ovdje smo za kratko vrijeme dobar posao uradili. Biće ovo iskustvo za buduća okupljanja kao nešto što možemo pozitivno da iskoristimo. Ja bih volio da igramo konstantno u odbrani ovo što smo igrali u drugom poluvremenu. Da ne igramo stalno iz minusa, da odigramo pametnije. Volio bih da postavimo standarde od početka i da tu nemamo oscilacije. Da krenemo kao u drugom poluvremenu i tako odigramo do kraja", zaključio je Alimpijević.

