Srbija gubila 23 razlike, pa čudesno pobijedila: Dušan Ristić izvadio "orlove" iz ponora na debiju Alimpijevića!

Srbija je na kraju uspjela da savlada Švajcarsku poslije ogromnog preokreta. Dušan Ristić je heroj pobjede u meču u kome je Srbija gubila i sa 23 poena razlike.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije su gubili čak 23 poena razlike u meču sa Švajcarskom, ali su na kraju došli do velike pobjede. Na kraju je tim Dušana Alimpijevića koji se mučio cijelo prvo poluvrijeme uspio da podigne nivo igre i da u drugom dijelu dođe do trijumfa 90:86.

Srbiju su do pobjede vodili kapiten Dušan Ristić koji nije počeo kao starter, ali je bio najbolji kada je bilo najbitnije i meč je završio sa 24 poena i 5 skokova, kao i Stefan Miljenović. Bek Crvene zvezde završio je utakmicu poenima, dao je 21 poena uz 9 asistencija i 8 skokova i bio je opasnost u svakom momentu. Sjajnu partiju imao je i Tanasković sa 16 poena i 6 skokova.

Što se tiče Švajcaraca iskusni plejemejker Šumaher koji je završio sa 19 poena, dok je Fofana imao 15, a Grave 13.

Švajcarce je u igri držao sjajan šut za tri poena, u prvom poluvremenu su dali devet trojki, a kada je šut stao nisu mogli da se drže sa srpskim igračima.

Srbija: Ristić 24 (5 skokova), Miljenović 21 (9 asistencija, 8 skokova), Tanasković 16 (6 skokova), Momirov 12, Koprivica 6, Jaramaz 5 (3 asistencije), Anđušić 2, Marković 2, Barna, Miletić, Radanov, Rebić

Švajcarska: Šumaher 19, Fofana 15, Grave 13, Mambo 10, Solca 9, Pikareli 6, Ročak 6, Granvorka 5, Martin 2, Mbala 1