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"Zmajevi" večeras igraju protiv Litvanije: Nakon odlaska Lazića, reprezentacija ostala sa 11 igrača

"Zmajevi" večeras igraju protiv Litvanije: Nakon odlaska Lazića, reprezentacija ostala sa 11 igrača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Važan meč u kvalifikacijama za Mundobasket 2027 reprezentacija BiH igraće večeras u Vilnjusu od 17.30.

Košarkaši BiH Izvor: Promo/KS BiH

Košarkaška reprezentacija BiH danas u Vilnjusu protiv Litvanije igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Selektor Dario Đerđa, koji na ovom susretu neće moći da računa na Aleksandra Lazića i i pomoćnog trenera Petkovića, uoči dvoboja sa košarkaškom velesilom istakao je da očekuje mušku utakmicu.

"Moramo se fokusirati na utakmicu, znači jednog stvarno dobrog protivnika. Neke stvari su se mijenjale u njihovom rosteru. Vjerovatno se žele posvetiti mlađim igračima, da imaju šanse. Tako da i ta njihova utakmica protiv Turske možda nije najrealnija, međutim, respektabilna košarkaška zemlja koja će sigurno na svom terenu dati sve i pred 10-12 hiljada ljudi biti na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, odigrati mušku utakmicu", poručio je selektor BiH.

Šef stručnog štaba "zmajeva" na raspolaganju ima sljedeće igrače: Adin Vrabac, Amar Gegić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Darko Talić, Alija Islamović, Vojin Ilić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Luka Garza.

Meč Litvanija - BiH počinje u 17.30 časova po našem vremenu, uz direktan TV prenos na kanalu Arena Sport 1.



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Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Mundobasket 2027 kvalifikacije Dario Đerđa Litvanija

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