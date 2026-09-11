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Predsjednik litvanskog saveza se povukao poslije skandala: "Ovaj nivo agresije je teško tolerisati, odlazim"

Predsjednik litvanskog saveza se povukao poslije skandala: "Ovaj nivo agresije je teško tolerisati, odlazim"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mindaugas Balčijunas povukao se sa mjesta predsjednika Košarkaškog saveza Litvanije zbog loših rezultata i skandala u ženskoj košarci.

predsjednik saveza litvanije mindaugas balcijunas dao ostavku Izvor: YouTube/15min

Predsjednik Košarkaškog saveza Litvanije Mindaugas Balčijunas povukao se i ustupio sve svoje nadležnosti potpredsjedniku saveza. Učinio je to pod pritiskom javnosti zbog loših rezultata reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027, i zbog skandala u ženskoj košarci.

Savez na čelu sa Balčijunasom nije kaznio selektora litvanske reprezentacije Rimantasa Grgigasa nakon što je trener optužen za "neadekvatno se*sualno ponašanje" prema igračicama. Takođe, na teret odlazećem predsjedniku Saveza Balčijunuasu stavljaju se i porazi od Italije (kod kuće i na strani), kao i od Islanda - sve u uvodnoj fazi kvalifikacija za SP, a u drugoj fazi je Litvanija izgubila od Turske u Istanbulu, debaklom (66:94).

Izvršni odbor Košarkaškog saveza Litvanije zasjedaće 17. septembra i tada će biti donesena odluka o održavanju izbora krajem oktobra ili početkom novembra.

Balčijunas javno saopštio da odlazi

"Moram da priznam da je nivo javne agresije dostigao tačku u kojoj je tolerisanje takve situacije postalo teško, kako za ljude iz mog neposrednog okruženja, tako i za cjelokupnu situaciju u litvanskoj košarci, a posljedice je sve teže predvidjeti".

"Zbog toga smatram da moram da preduzmem korake kako bih smanjio tenzije u javnosti. U ponedjeljak ću suspendovati obavljanje svojih dužnosti i prenijeti ovlašćenja predsjednika litvanske federacije na višeg potpredsjednika, u skladu sa statutom organizacije".

"Vjerujem da će ova odluka pomoći da se smire strasti u javnosti, da se nastali problemi riješe mirnim putem i da se košarkaška zajednica ponovo usredsredi na glavni cilj litvanske košarke - pobjede na terenu. Finansijski i organizacioni plan za tekuću godinu biće predat članovima Izvršnog odbora".

"Hvala svima na prilikama koje su mi pružene proteklih godina i na zajedničkom radu. Čvrsto vjerujem u svijetlu budućnost litvanske košarke", saopštio je Balčijunas.

(MONDO)

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