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Pala Vlada Litvanije: Premijerka i kabinet podnijeli ostavku nakon raspada koalicije

Pala Vlada Litvanije: Premijerka i kabinet podnijeli ostavku nakon raspada koalicije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Litvanski premijer Inga Ruginjene i njen kabinet podnijeli su ostavku nakon promjena u vladajućoj koaliciji, što znači da će ova baltička zemlja dobiti trećeg premijera u dvije godine.

Premijerka Litvanije podnijela ostavku Izvor: Shutterstock

Vlada Ruginjenove pala je nakon što su socijaldemokrate ranije ovog mjeseca raskinule koalicioni sporazum sa populističkom strankom Nemuno ausra, koja je opterećena skandalima.

Jedan od njenih bivših lidera Remigijus Zemaitaitis suočava se sa optužbama za antisemitsku retoriku, prenio je AP.

On je prošle godine kažnjen iznosom od 5.000 evra nakon što je utvrđeno da je podsticao mržnju protiv Jevreja i grubo umanjivao zločine nacističke Njemačke i Holokaust u objavama na društvenim mrežama i u javnosti.

Slučaj je sada pred apelacionim sudom pošto tužioci traže strožu kaznu, dok se Zemaitaitis izjasnio da nije kriv.

Ukaz o ostavci Vlade biće dostavljen predsjedniku Litvanije Gitanasu Nausedi, koji će, kako se očekuje, zatražiti od odlazeće administracije da obavlja dužnost dok se ne formira novi kabinet. 

(Srna)

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