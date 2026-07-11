Samo je Miletu Svilaru jutros teže nego Belgijancima: Ni uz advokate nije mogao na Svjetsko prvenstvo

Mile Svilar sigurno bi bio među stativama Belgije protiv Španije i vjerovatno ne bi kiksnuo kao Lamens. Ipak, on više neće moći da brani za tu zemlju jer je jednom odabrao Srbiju i sada nema nazad.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Jutro poslije bolne eliminacije Belgije sa Svjetskog prvenstva, u toj zemlji sigurno mnogi žale zato što Srbin Mile Svilar (26) nikad više neće moći da brani za tamošnju reprezentaciju. Da može, vjerovatno bi u završnici meča protiv Španije on zamijenio Tiba Kurtou, a ne Sene Lamens i vjerovatno ne bi napravio kiks kakav je Lamens napravio u završnici, što je Mikel Merino iskoristio, kaznio i dao gol za pobjedu.

Imao je Mile Svilar sigurno veliku želju da bude dio nacionalnog tima svoje rodne zemlje i da igra na Svjetskom prvenstvu, ali to nije i neće biti moguće jer je zaigrao za Srbiju protiv Katara u septembru 2021. godine. Vučen korijenima svog oca Ratka Svilara, bivšeg golmana reprezentacije Jugoslavije, Mile je tada prihvatio poziv selektora Dragana Stojkovića Piksija i došao među "orlove", što vjerovatno sebi nije oprostio.

Odbijao i Piksija i Paunovića

Dok sjajno brani u Romi, Svilar je godinama poslije debija odbijao pozive da opet zaigra za Srbiju, a u martu 2024. je Stojković javno poručio da Sviler više neće dobiti poziv.

"Znate već o čemu se radi, bili smo obaviješteni od sportskog direktora Rome da on ne želi više da brani za Srbiju, mada ne znam ni kad je branio, branio je jednom. Nismo izgubili ništa, njegova je odluka, poštujem svačiju odluku i nema tu velike priče. Neće biti poziva, naravno. Koji su razlozi, naravno, ne ulazim, to su njegove privatne stvari i pustimo momka da ima svoju karijeru kakvu ima", rekao je tada Stojković.

Nije se Svilar predomislio ni kada je Stojković otišao, jer je odbio i poziv Veljka Paunovića.

"Razgovarao sam sa njim. Zvao sam Svilara i puno igrača koji su bili da kažemo pod nekim znakom pitanja. U razgovoru sa njim sam shvatio da je odlučio da više ne igra za reprezentaciju. Iako sa svim dobrim razlozima, ljudskim i profesionalnim. Da ne otkrivam neke razloge, žao mi je, ali sam pokušao da imam taj pristup, da pokažem svakom igraču da je važan i da ima mjesto ukoliko želi da bude ovdje", rekao je Paunović u intervjuu za "Arenu sport" prošle godine.

Sa advokatima probao sve

I italijanski mediji pisali su o tome da je Svilar sa advokatima pokušavao sve da se vrati u reprezentaciju Belgije, za koju je igrao u mladim kategorijama, ali nije uspio. Na kraju bi slučaj mogao da završi na sudu, na kojem bi golman Rome pokušao da istjera svoje i da se vrati među "crvene đavole".

Poslije sezone u kojoj je čak 18 puta sačuvao mrežu u Romi i u kojoj se potvrdio kao jedan od najboljih golmana Evrope, Svilar je na svoju veliku žalost ostao bez šanse da nastupi na svom prvom Svjetskom prvenstvu. Piksi je u Katar 2022. vodio Predraga Rajkovića, Vanju Milinković-Savića i Marka Dmitrovića.

Šta kažu FIFA pravila?

FIFA pravilnik je doveo Svilara u komplikovanu situaciju, u kojoj je i dan-danas. Nakon debija za seniorsku reprezentaciju Srbije, pošto je prethodno prošao sve mlađe selekcije druge države, više nije moguće ponovo promijeniti fudbalski savez, jasno je navedeno u pravilima.

Zbog toga Belgija ne može da ga pozove, uprkos želji selektora Rudija Garsije i samog Mileta Svilara.

Za Srbiju je odigrao samo poluvrijeme protiv Katara, ali ipak dovoljno da više ne može nazad.

Odrastao u dresu Belgije, pa obukao srpski

Vidi opis Samo je Miletu Svilaru jutros teže nego Belgijancima: Ni uz advokate nije mogao na Svjetsko prvenstvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ANP / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Raffaele Conti/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Filipe Amorim/Global Images/Sipa USA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Alfredo Falcone/LaPresse/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Mile Svilar rođen je u Antverpenu u avgustu 1999. godine, u toj zemlji je odrastao i počeo da se bavi fudbalom trenirajući u mladim kategorijama Beršota i Anderlehta. U Briselu je i postao senior noseći dres Anderlehta 2016, a 2017. je počeo međunarodnu karijeru transferom u Benfiku. U Romi je od 2022. godine.

Svilar je igrao za sve mlade kategorije reprezentacije Belgije, još od U-15 uzrasta u kojem je zaigrao 2014. Po svemu sudeći, njegova reprezentativna karijera završena je 2021, poslije samo 45 minuta protiv Katara.

Bonus video:

Kiks Lamensa na Belgija Španija Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)