Spisak Belgije za Svjetsko prvenstvo: Srbin ni uz advokate nije uspio da se ukrca u avion

Selektor reprezentacije Belgije Rudi Garsija saopštio je koga će povesti na Mundijal. Srpski golman Mile Svilar nije uspio da se vrati u nacionalni tim.

Reprezentacija Belgije objavila je spisak od 26 imena igrača koji će nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026. u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Bez dileme, očekuje se da lider ekipe bude Žeremi Doku (23), krilni napadač Mančester sitija. Sa njim na čelu, ekipa vrijednosti procijenjene na 558 miliona evra (izvor: Transferamrkt) zaigraće u Grupi B, protiv Egipta, Irana i Novog Zelanda. Navijače u Srbiji sigurno će zanimati i to da golman Rome Mile Svilar (26) ipak nije uspio da se vrati u reprezentaciju da bi otišao na Mundijal koji počinje 11. juna.

Tako će na TV-u ili sa tribina gledati ekipu u kojoj će nosioci biti uz Dokua i vezista Aston vile Amadu Onana (24), njegov saigrač i kapiten reprezentacije Juri Tilemans (29), ofanzivni vezista Atalante Šarl De Keteler (25), golmani Reala Tibo Kurtoa (34) i Mančester junajteda Sen Lamens (23), skupoceni štoper Sportinga Zeno Debast (22), talentovani napadač Lila Matijas Fernandez-Pardo (21), strelac potencijalnog gola za titulu Premijer lige, krilni napadač Arsenala Leandro Trosar (31)...

Podrazumijeva se, legende Belgije su takođe tu - Kevin De Brujne (34) stiže na okupljanje iz Napolija i ima problem sa okom, centarfor Romelu Lukaku (33) dolazi takođe iz Napulja i takođe sa zdravstvenim problemima, a u ekipi su iz "stare garde" i veteran Đirone, vezista Aksel Vitsel (37) i bek Lila Toma Menije (34), svojevremeno desni bek Dortmunda i Pari Sen Žermena.

Ljubiteljima fudbala u Srbiji sigurno će biti interesantno i ta će selektor Rudi Garsija povesti na Mundijal i sina nekadašnjeg Partizanovog asa Almamija Moreire, 21-godišnjeg Dijega Moreiru iz Strazbura.

"Osjeća se pripadnikom drugog naroda"

Prošle godine, Svilar je angažovao advokatski tim da bi se vratio u reprezentaciju Belgije, za čije je mlade kategorije igrao od 2014. sve do 2020. Poslije toga je prihvatio poziv Dragana Stojkovića Piksija da igra za Srbiju zbog nacionalnosti svog oca, debitovao je 2021. u prijateljskoj utakmici protiv Katara i brzo se pokajao.

Odlični čuvar mreže Rome odbijao je poslije toga pozive da se priključi nacionalnom timu, nije htio ni kod novog selektora Veljka Paunovića, a generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko otvoreno je govorio o njegovom slučaju. "Ne možemo sa potpunom pouzdanošću da novom selektoru prenesemo kako je tačno bilo ranije, jer mi nismo u svlačionici. Naravno, znamo da imamo izuzetnog golmana koji je izjavio da se osjeća pripadnikom drugog naroda", kazao je on.

Svilar je rođen u Antverpenu u Belgiji i ostaje da se vidi da li će uspjeti da se vrati pod zastavu svoje rodne zemlje, dok je na Srbiju definitivno zaboravio. Do tada, navijače za zemljake na Svjetskom prvenstvu u Americi.

Spisak Belgije

Golmani: Tibo Kurtoa (Real Madrid), Sen Lamens (Mančester junajted), Majk Penders (Strazbur)

Defanzivci: Timoti Kastanj (Fulam), Zeno Debast (Sporting), Maksim De Kujper (Brajton), Koni De Vinter (Milan), Brandon Mehele (Briž), Toma Menije (Lil), Natan Ngoj (Lil), Hoakin Sejs (Briž), Artur Teat (Ajntraht)

Vezisti: Kevin De Brujne (Napoli), Amadu Onana (Aston vila), Nikolas Raskin (Rendžers), Juri Tilemans (Aston vila), Hans Vanaken (Briž), Aksel Vitsel (Đirona)

Napadači: Šarl De Ketelare (Atalanta), Žeremi Doku (Mančester siti), Matijas Fernandes Pardo (Lil), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfika), Dijego Moreira (Strazbur), Aleksis Salemakers (Milan), Leandro Trosar (Arsenal).

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počeće 11. juna i baza Belgije biće u Saveznoj državi Vašington na krajnjem zapadu SAD.