Panika u Rimu - povrijeđen Mile Svilar: Roma bez najboljeg golmana lige protiv Koma, ali i Real Madrida

Srpski čuvar mreže će pauzirati najmanje mesec dana zbog preloma prsta.

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Roma neće moći da računa na Mileta Svilara u narednih nešto više od mjesec dana pa će Pjerluiđi Golini morati da stane između stativa.

Najbolji čuvar mreže Serije A propustiće sutrašnji duel protiv Koma, ali i nekoliko veoma bitnih narednih mečeva za "vučicu".

Svilar je tokom treninga doživio prelom prsta na nozi, pa će tako u sutrašnjem derbiju protiv ambicioznog Koma na gol morati rezervista Golini. To je potvrdio i trener Đanpjero Gasperini.

"Ovo je veliki udarac. Nije u pitanju dislocirani prelom, ali biće potrebno najmanje mjesec dana da zacijeli", rekao je trener Rome.

Pogledajte trenutak kada se povrijedio srpski golman:

Golini je još uvijek nije odigrao prvenstvenu utakmicu za Romu, dok je njegov jedini nastup prošle godine bio u Ligi Evrope protiv Panatinaikosa, koji je završen rezultatom 1:1.

Bivšeg golmana Atalante Gasperini je zadržao prošlog ljeta nakon što je Devis Vaskez proglašen prekobrojnim. Nesuglasice iz prošlosti su prevaziđene i Golini je ostao važna figura, čak i u svlačionici.

Međutim, samo po sebi jasno je da će Svilarovo odsustvo biti ogroman udarac za "đalorose", posebno jer Real Madrid u srijedu gostuje na "Olimpiku" u okviru drugog kola Lige šampiona

Svilarov povratak će stoga trajati duže i možda se neće vratiti na teren sve do meča protiv Parme 21. novembra, što znači da će propustiti i velike okršaje protiv Napolija i Mančester junajteda.