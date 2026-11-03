Šumaherov prijatelj: "Porodica je donijela odluku"

Florijan Kenig, njemački novinar i bliski prijatelj Mihaela Šumahera, razumije da svi žele da znaju kako je čuveni šampion Formule 1. Porodica već skoro deceniju i po ćuti i ne dopušta da bilo kakva informacija o njegovom stanju "procuri" u javnost.

Izvor: ERCOLE COLOMBO / AFP / Profimedia

Njemački novinar Florijan Kenig (59), bliski i višedecenijski prijatelj Mihaela Šumahera (57) priznaje da svjesno ni ne postavlja pitanje njegovoj porodici u kakvom je stanju legendarni vozač Formule 1.

"Porodica Šumaher je vrlo rano stavila do znanja da nikakve dalje informacije ne treba da izlaze u javnost. Tu želju, prije svega Korininu, uvijek sam poštovao. I to činim i danas", kazao je on za "Bild".

Za dugogodišnjeg specijalistu za izvještavanje o Formuli 1, to je pitanje lojalnosti.

"Ne raspitujem se kako je Mihael ni kod (Šumaherovog sina) Mika, ni kod Ralfa (Šumahera, rođenog brata), niti kod bilo koga drugog. Čak i da nešto saznam, zadržao bih to za sebe. Za to mi je odnos sa porodicom Šumaher i sa Mihaelom previše važan."

Ipak, Kenig razumije da bi milioni obožavalaca širom svijeta željeli da znaju kako je njihov idol. I naglašava da o "puštanju" informacija odlučuju samo Šumaherovi najbliži.

"Potpuno mogu da razumijem to što ljudi žele da znaju kako je on. Zato što ga vole, zato što jednostavno pripada njihovom životu. Decenijama se svakog drugog vikenda pratila Formula 1, slušale italijanska i njemačka himna jer je Šumi pobjeđivao za Ferari. O tome ne odlučuje samo interesovanje javnosti, već jedna porodica. Ljudi koji su time neposredno i lično pogođeni. Oni su donijeli svoju odluku. I smatram da je to sasvim u redu. Svi mi moramo to da prihvatimo", kazao je Kenig.

"Pamtim ga kad nije smio da nosi crveno"

Kenig živo pamti brojne detalje i anegdote svog prijateljstva sa Šumaherom. Nikad neće zaboraviti 1996, kada je "Šumi" počeo da vozi za Ferari.

"Bili smo na testiranjima u Eštorilu kada je Mihael prelazio u Ferari. Još nije smio da obuče crveni kombinezon jer je i dalje bio pod ugovorom sa Benetonom. Tek nakon trećeg ili četvrtog dana testiranja bilo mu je dozvoljeno da ga obuče. Pitali smo Mihaela da li smijemo kamerom da zabilježimo trenutak kada prvi put oblači crveni kombinezon. U tom autobusu bili su samo naš kamerman Oli, asistent kamere, ja i Mihael. Volio bih da to mogu ponovo da doživim, jer sam tada bio još toliko mlad i neiskusan da to nisam u potpunosti memorisao. Gledajući unazad, to doživljavam kao istorijski i prelijep trenutak", kazao je on.

"Samo da mi je da čujem Nikijev savjet" Kenig je blizak i sa pokojnim asom Nikijem Laudom (1949 - 2019). "Pričali smo o svemu. Zaista o svemu. Uvijek sam znao mnogo, znao sam više nego što sam mogao da objavim. Za mene je to i u ljudskom smislu bilo izuzetno dragocjeno vrijeme. I danas često uhvatim sebe kako bih volio da znam šta bi Niki mislio o određenim stvarima. Uvijek je bio dobar savjetnik. Te godine sa Nikijem izuzetno su proširile moje vidike", kazao je on.

O Šumaheru se ništa ne zna

Detalji zdravstvenog stanja Mihaela Šumahera skoro deceniju i po kriju se od javnosti, jer njegova porodica strogo čuva privatnost još od teške nesreće koju je "Šumi" doživio na skijanju u decembru 2013. godine.

Njegova supruga Korina vodi brigu o njemu i od samog početka je postavila pravilo da se detalji o njegovom stanju ne iznose u medije, da bi zaštitila njegovo dostojanstvo i mir porodice. Pristup Šumaheru ima samo najuži krug rodbine i prijatelja (poput nekadašnjeg šefa Ferarija Žana Toda).

Prilikom pada u francuskim Alpima, Šumaher je zadobio teške povrede mozga. Bio je u vještačkoj komi do 2014. godine, nakon čega je prebačen na kućno liječenje.

Korina rekla samo jedno od tada

U Netfliksovom dokumentarcu iz 2021. godine, Korina Šumaher je šturo govorila o ovoj, njoj najbolnijoj temi: "Mihael je ovdje. Drugačiji je, ali je ovdje, i to nam daje snagu". Njegov sin Mik takođe je tada emotivno izjavio da bi dao sve samo da može da razgovara sa ocem o trkama na način na koji su to nekada radili.

Šumaher se od nesreće nikada nije pojavio u javnosti niti je objavljena ijedna njegova fotografija. Informacije o tome u kojoj mjeri komunicira ili reaguje na okolinu uglavnom su predmet medijskih spekulacija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!