Potresne scene u Monci zbog Šumahera: Ralf se slomio, 13 godina pati i ćuti o bratu

Već 13 godina se zdravstveno stanje Mihaela Šumahera čuva pod velom tajne i samo najbližima je dozvoljeno da ga posjećuju.

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Proteklog vikenda održana je Velika nagrada Italije u Monci, tokom koje je odata počast legendarnom vozaču Formule 1 Mihaelu Šumaheru. On je nekoliko puta slavio u Ferarijevom crvenom bolidu, a ovog puta je Sebastijan Fetel odvezao krug u njegovom šampionskom bolidu iz 2002. godine.

Među onima koji su odali počast sedmostrukom šampionu Formule 1 bio je i njegov brat Ralf, koji je i sam imao značajnu karijeru. Tokom potresnog govora poručio je da je jedini idol kojeg je imao u svom djetinjstvu, bio zapravo njegov brat.

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"Pa, veoma je emotivno", rekao je Ralf dok je gledao snimak legendarne trke i nastavio: "Čovjek ima tendenciju da zaboravi neke stvari jer vrijeme prolazi, Formula 1 napreduje tako brzo, sve se dešava tako brzo. Uvijek su me pitali: 'Ko ti je bio uzor?' A ja nikada nisam imao uzora, osim svog brata. I čudno je to reći jer smo udaljeni samo šest i po godina, ali sve što sam ikada znao o trkanju, on me je naučio."

Šta znamo o Mihaelu Šumaheru 13 godina poslije nesreće?

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Šumaher je 2013. godine bio na skijanju sa svojim sinom Mikom kada je doživio nesreću i zadobio teške povrede glave i kičme. Od tog momenta više nikada nije viđen u javnosti i njegovo zdravstveno stanje se čuva pod velom tajne.

Nijemac je proveo šest mjeseci u vještački izazvanoj komi, da bi potom bio pod konstantnom njegom i pažnjom ljekara. Samo najbliži prijatelji i članovi porodice imaju dozvolu da ga posjećuju, a slavni vozač je proteklih godina boravio u porodičnoj kući u blizini Ženevskog jezera. Međutim, posljednjih mjeseci su se pojavile informacije da se preselio na Majorku i da više nije zakovan za krevet, već da se kreće uz pomoć invalidskih kolica.

Korina Šumaher sve manje u javnosti

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Očekuje se da će se Korina Šumaher pojaviti u javnosti kada se ove godine bude emitovao Netfliksov dokumentarni film o njenom suprugu. Emitovanje filma "Šumaher ’94 - Rađanje legende" zakazano je za 2. oktobar. Korina je ranije često bila u medijima, ali u posljednje vrijeme se i ona povukla od očiju javnosti...

Ovaj dokumentarni film se osvrće na sezonu Formule 1 iz 1994. godine, u kojoj je Šumaher osvojio svoju prvu titulu svjetskog šampiona sa timom Beneton.

"Činimo sve što je u našoj moći da Majklu bude bolje i da mu obezbijedimo udobnost. I, jednostavno, da osjeti našu porodicu i našu međusobnu povezanost. ’Privatnost je privatna stvar’, kako je on uvijek govorio", rekla je Korina nedavno i dodala:

"Veoma mi je važno da može da nastavi da uživa u svom privatnom životu koliko god je to moguće. Majkl je uvijek štitio nas, a sada mi štitimo njega."